ألمانيا: القبض على شخصين للاشتباه بأنهما جاسوسان روسيان

أوضح المدعون أن الرجلَين اللذين عرف عنهما باسم ديتر إس وألكسندر جيه، قبض عليهما في مدينة بايرويت الأربعاء، وهما متهمان باستكشاف أهداف محتملة لشن هجمات عليها "بما فيها منشآت تابعة للقوات الأميركية" المتمركزة في ألمانيا.

ألمانيا من أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا (Getty Images)

قبض على مواطنَين ألمانيَين-روسيَين في بافاريا للاشتباه في تجسسهما لصالح روسيا والتخطيط لأعمال تخريبية لتقويض الدعم العسكري لأوكرانيا، وفق ما أعلن مدعون فدراليون اليوم الخميس.

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وأوضح المدعون أن الرجلَين اللذين عرف عنهما باسم ديتر إس وألكسندر جيه، قبض عليهما في مدينة بايرويت الأربعاء، وهما متهمان باستكشاف أهداف محتملة لشن هجمات عليها "بما فيها منشآت تابعة للقوات الأميركية" المتمركزة في ألمانيا.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المشتبه به الرئيسي هو ديتر إس (39 عاما)، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية، ويقال إنه استكشف منشآت للقوات المسلحة الأميركية في ألمانيا مع شريك له ألقي القبض عليه أيضا، وهو ألكسندر جيه، الذي يحمل نفس الجنسيتين.

يذكر أن ألمانيا من أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عامين قامت ألمانيا بتقديم أسلحة ومساعدات مالية لكييف لمساعدتها في صد الهجوم الروسي.