الصين تنتقد الفيتو الأميركي: السلام الدائم في الشرق الأوسط متعلق بإقامة دولة فلسطينية

شدد المسؤول الصيني على أنه "رغم اعتراض الولايات المتحدة على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، إلا أنه لا ينبغي رفض تطلعات المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل ودائم للمشكلة الفلسطينية".

(أ ب)

شددت الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي عقد الجمعة في العاصمة بكين، على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط يمر من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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وتطرق متحدث الخارجية الصينية، لين جيان، إلى استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار أممي يمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة الخميس.

وذكر أن الولايات المتحدة أجهضت في 2011 أول طلب لفلسطين في نيل عضوية المنظمة الأممية، وعادت واشنطن بعد 13 عاما لتسقط طلبا آخر جراء فيتو استخدمته الخميس في مجلس الأمن الدولي.

وقال لين، إن "حلم الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، والتي ظلوا يسعون لتحقيقها منذ عقود، تم رميه مرة أخرى في الزاوية".

وتابع "سيتذكر التاريخ والإنسانية هذه التصرفات التي قامت بها الولايات المتحدة".

ولفت المسؤول الصيني إلى أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ما يزال مستمرا ومتسببا بأزمة إنسانية كبيرة في غزة.

وشدد على أنه "رغم اعتراض الولايات المتحدة على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، إلا أنه لا ينبغي رفض تطلعات المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل ودائم للمشكلة الفلسطينية".

وأكد لين، أن "الدولة الفلسطينية المستقلة كانت حلما للفلسطينيين لأجيال عديدة، وتشكل عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة خطوة مهمة في هذا الاتجاه التاريخي".

وأضاف أن "الصين تقف دائما إلى جانب السلام والعدالة والضمير في القضية الفلسطينية. وتؤيد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".

وذكر أن بلاده ستواصل بذل كل جهد مع جميع الأطراف المعنية لإنهاء الحرب في غزة في أقرب وقت وتخفيف الأزمة الإنسانية، ومستعدة للعب دور بنّاء من أجل حل الدولتين.

وشدد المسؤول الصيني على ضرورة تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وضمان إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في أقرب وقت من أجل حل الدولتين، مع احترام أمل الفلسطينيين في إقامة دولة.

وقال "بهذه الطريقة فقط، يمكن تحقيق التعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين، والوئام بين الدولتين العربية واليهودية، والسلام الدائم في الشرق الأوسط".