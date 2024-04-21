قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار بمدينة ممفيس الأميركية

غالبا ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة التي تسجل واحدة من أعلى نسب الوفيات نتيجة الاسلحة النارية بين الدول المتطورة نتيجة انتشار الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني في ظل سهولة اقتنائها.

قتل شخصان وأصيب ستة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار وقع خلال احتفال في مدينة ممفيس الأميركية، على ما أفادت الشرطة المحلية الأحد.

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وكتبت شرطة المدينة الواقعة في ولاية تينيسي على موقع "إكس" أنه تم العثور على قتيلين في موقع إطلاق النار، فيما نقل أحد الجرحى إلى المستشفى "في حال حرجة".

وجرى إطلاق النار خلال احتفال غير مرخص في الحي شارك فيها 200 إلى 300 شخص قرب منتزه أورنج ماوند، بحسب الشرطة.

وغالبا ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة التي تسجل واحدة من أعلى نسب الوفيات نتيجة الاسلحة النارية بين الدول المتطورة نتيجة انتشار الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني في ظل سهولة اقتنائها.

ويمتلك ثلث البالغين الأميركيين سلاحا ناريا واحدا على الأقل، ويعيش حوالي نصف البالغين في منزل يحتوي على سلاح ناري.