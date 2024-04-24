جامعة كولومبيا تمدد الموعد النهائي للاحتجاجات بعد اتفاق مع الطلاب

ذكرت الجامعة في بيان أن تقديم المحتجين تنازلات يأتي في إطار اتفاق وافقت الجامعة بموجبه على تمديد الموعد النهائي لإزالة جميع الخيام لمدة 48 ساعة من منتصف ليلة الأربعاء، مشيرة إلى إحراز "تقدم كبير" في المحادثات.

قالت جامعة كولومبيا في نيويورك، الأربعاء، إن طلابها وافقوا على إزالة "عدد كبير" من عشرات الخيام التي نصبوها في حرم الجامعة الرئيسي في إطار احتجاج على الحرب الإسرائيلية على غزة.

يأتي ذلك فيما عدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الحراك الطلابي في الولايات المتحدة المناهض الرافض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، بأنه "مروّع" وزعم أنه "معاد للسامية"، وشبهه في بيان مصور صدر عنه مساء اليوم، الأربعاء، بـ"جامعات ألمانيا في الثلاثينيات" في إشارة إلى ألمانيا النازية.

وطالب نتنياهو "العالم" بـ"عدم الوقوف موقف المتفرج في مواجهة هذه الظاهرة"، علما بأن طلابا يهود يشاركون في هذا الحراك، خصوصا في جامعة كولومبيا، حيث عبّر الطلاب عن رفضهم للمساواة بين "معاداة الصهيونية ومعاداة السامية"، ورفضهم كذلك لتصرف الهيئات الرسمية والأكاديمية كـ"ناطقين باسم الجالية اليهودية".

وذكرت الجامعة في بيان أن تقديم المحتجين تنازلات يأتي في إطار اتفاق وافقت الجامعة بموجبه على تمديد الموعد النهائي لإزالة جميع الخيام لمدة 48 ساعة من منتصف ليلة الأربعاء، مشيرة إلى إحراز "تقدم كبير" في المحادثات.

وهددت الجامعة، الثلاثاء، باستدعاء سلطات إنفاذ القانون لإزالة الخيام، إذا لم يفعل الطلاب ذلك بحلول منتصف الليل. واعتقلت شرطة نيويورك يوم الجمعة أكثر من مئة متظاهر في المخيم بناء على طلب إدارة الجامعة.

وقالت رئيسة الجامعة، نعمت مينوش شفيق، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء قبل الاتفاق على تمديد الموعد النهائي للمفاوضات، إن "المخيم يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، ويعطل الحياة في الحرم الجامعي، ويخلق بيئة متوترة ومعادية في بعض الأحيان للعديد من أفراد مجتمعنا… من الضروري أن نمضي قدما في خطة تفكيكه".

وتعهد المتظاهرون بمواصلة الاحتجاج حتى توافق الجامعة على الكشف عن أي استثمارات مالية قد تدعم الحرب في غزة، وسحبها والعفو عن الطلاب الذين منعوا من الحضور للجامعة بعد المشاركة في المظاهرات.

وأضافت الجامعة أنه بالإضافة إلى إزالة عدد كبير من الخيام، وافقت قيادة الطلبة

على التأكد من أن أي شخص غير منتسب للجامعة سيغادر الحرم الجامعي، وعلى أن يتوافق أي نشاط مع قواعد السلامة من الحرائق، وعلى أن يمتنع المتظاهرون عن استخدام أي لغة للتمييز أو المضايقة.

وتعد جامعة كولومبيا واحدة من جامعات عديدة في أرجاء الولايات المتحدة التي اشتدت فيها حدة الجدل حول غزة.

وفي حين اشتكى بعض الطلاب اليهود والإسرائيليين من بيئة معادية وتصريحات معادية للسامية، يؤكد المتظاهرون أن الاحتجاجات سلمية وأن عددا قليلا من الدخلاء غير المرتبطين بحركتهم، هم المسؤولون عن حدوث مواجهات.

ومن المقرر أن يزور الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الحرم الجامعي، الأربعاء، للقاء الطلاب اليهود وإلقاء كلمة والرد على أسئلة وسائل الإعلام. وتأتي الزيارة عقب انتقادات شديدة وجهها المشرعون الجمهوريون لرئيسة الجامعة بأنها سمحت بزيادة المعاداة للسامية والمضايقات.

ومنذ بدء الاحتجاجات على الحرب الإسرائيلية على غزة في الخريف الماضي، استقال رئيسا جامعتي هارفارد وبنسلفانيا بعد عاصفة انتقادات مماثلة.

وحثّ 25 عضوا من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، على "استعادة النظام" في الجامعات التي يشعر فيها الطلاب اليهود بتهديد.

واستطردت نعمت قائلة "أريد أيضا أن أوضح أننا لن نتسامح مع أي سلوك للترهيب أو المضايقات أو التمييز".

وأضافت أن “الحق في الاحتجاج ضروري ويتمتع بالحماية في جامعة كولومبيا، لكن المضايقات والتمييز يتناقضان مع قيمنا ويشكلان إهانة لالتزامنا بأن نكون مجتمعا يسوده الاحترام المتبادل والرحمة”.

وأثارت نعمت مخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق الاحتجاجات إلى تعطيل احتفالات التخرج المقررة في 15 أيار/ مايو.

وقالت إدارة شرطة نيويورك إنها لن تتعامل مع التعدي على ممتلكات الغير أو انتهاكات قواعد التخييم، إلا حين تستدعيها سلطات الجامعة للتدخل لأن الحرم الجامعي ملكية خاصة، لكنها ستتصرف من تلقاء نفسها في حالة وقوع جرائم عنف.