عقوبات أميركية وبريطانية جديدة على إيران تستهدف الطائرات المسيرة

وزارة الخزانة الأميركية: "ستواصل الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع شركائنا البريطانيين والكنديين، استخدام كل السبل المتاحة لمكافحة من يموّلون أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

فرضت الولايات المتحدة الأميركية اليوم، الخميس، عقوبات جديدة على إيران تستهدف الطائرات المسيّرة والسلع الأولية الإيرانية، بما في ذلك استعانة روسيا بالطائرات المسيّرة الإيرانية في الحرب بأوكرانيا؛ وذلك في ظل سعي واشنطن إلى تكثيف الضغوط على طهران.

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وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات المفروضة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا تستهدف أكثر من 12 كيانا وفردا وسفينة تتهمهم وزارة الخزانة بالاضطلاع بدور في تسهيل وتمويل بيع سري لطائرات مسيّرة إيرانية إلى وزارة الدفاع الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تدعم الحرس الثوري وجهود الحرب الروسية بأوكرانيا.

وذكرت أن واشنطن استهدفت أيضا شركتين وسفينة ضالعة في شحن السلع الأولية الإيرانية.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، برايان نيلسون، إن "وزارة الدفاع الإيرانية تواصل زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا والهجوم غير المسبوق على إسرائيل وتزويد وكلاء إرهابيين بطائرات مسيرة ومعدات عسكرية خطيرة أخرى".

وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع شركائنا البريطانيين والكنديين، استخدام كل السبل المتاحة لمكافحة من يموّلون أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

كما أعلنت بريطانيا اليوم فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع تصنيع الطائرات المسيرة في إيران، وهي تستهدف 4 شركات ومديرين اثنين في شبكة شركات لتصنيع الطائرات المسيرة، وتهدف إلى تقليص قدرة إيران على إطلاق تلك الطائرات.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في بيان "هدد الهجوم الخطير للنظام الإيراني على إسرائيل بسقوط آلاف القتلى والجرحى المدنيين وبتصعيد أوسع للصراع في المنطقة".

وأضاف "اليوم بعثت بريطانيا وشركاؤنا رسالة واضحة، سنحاسب المسؤولين عن سلوك إيران المزعزع للاستقرار".

وذكرت بريطانيا أيضا، أنها ستفرض حظرا جديدا على تصدير مكونات الطائرات المسيرة والصواريخ إلى إيران في مسعى للحد من قدراتها العسكرية.

وكانت بريطانيا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على أفراد ومنظمات في الجيش الإيراني، وذلك في تحرك منسق مع الولايات المتحدة عقب هجوم إيران على إسرائيل.