حمزة يوسف يستقيل من رئاسة الحكومة الأسكتلندية قبل حجب الثقة عنه

يوسف سيتنحى أيضا عن زعامة الحزب الوطني الأسكتلندي، وتأتي استقالته بعد أربعة أيام على انهيار الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الأسكتلندي وحزب الخضر، بعدما أعلنت الحكومة الأسكتلندية

أعلن حمزة يوسف اليوم، الإثنين، استقالته من رئاسة الحكومة الأسكتلندية، قبل أيام قليلة من التصويت على مذكرتي حجب ثقة عن حكومته وقيادته.

وقال يوسف إنه سيتنحى أيضا عن زعامة الحزب الوطني الأسكتلندي لكنه سيبقى في هذا المنصب إلى حين إيجاد خلف له.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده في مقره الرسمي في إدنبرة، أن تجاوز الانقسامات السياسية الحالية "لا يمكن أن يتم إلا عبر شخص آخر في السلطة".

ويوسف (39 عاما) الذي تولى منصبه خلفا لنيكولا ستيرجن، في آذار/مارس من العام الماضي، هو أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية.

وتأتي استقالته بعد أربعة أيام على انهيار الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الأسكتلندي وحزب الخضر، بعدما أعلنت الحكومة الأسكتلندية، في 18 نيسان/أبريل، أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75 في المئة، بحلول عام 2030.

ويهيمن الحزب الوطني الأسكتلندي بشكل كبير على البرلمان المحلي في إدنبرة، منذ العام 2007، مع 63 مقعدًا من أصل 129، لكنه يتولى السلطة منذ العام 2021 بفضل تحالفه مع حزب الخضر.

وبعد انتهاء الائتلاف، قدم كل من حزبي المحافظين والعمال المعارضين اقتراحاً بسحب الثقة من حمزة يوسف، وكان من المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع، فيما أعلن الخضر انهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء.

وفي النظام السياسي البريطاني، تتولى الحكومة الأسكتلندية السلطة في الكثير من المجالات، مثل التعليم والصحة والقضاء والبيئة، بينما تحتفظ الحكومة البريطانية، ومقرها في لندن، بسلطة الدفاع والسياسة خصوصا.