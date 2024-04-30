غروسي يزور إيران الأسبوع المقبل لاجتماعات بشأن "مسائل نووية"

تواجه الوكالة التي تتخذ في فيينا مقرا، صعوبة منذ العام 2021 في إجراء عمليات تفتيش للبرنامج الذي وسّعته طهران رغم أنها تنفي رغبتها في إنتاج أسلحة نووية.

يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إيران الأسبوع المقبل فيما تتزايد المخاوف من هجوم على منشأة نووية مع تصاعد التوتر بين طهران وإسرائيل.

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وقال ناطق باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة "يمكننا التأكيد أن رافاييل غروسي سيكون في إيران يومي 6 و7 أيار/مايو لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى".

وتأتي زيارة غروسي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من هجوم نسب إلى إسرائيل في محافظة أصفهان في وسط إيران ردا على أول هجوم إيراني على إسرائيل.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولون الإيرانيون وقتها إنه "لم تقع أضرار" في المنشآت النووية في المحافظة.

وتزايدت المخاوف من احتمال توسيع إيران برنامجها النووي.

وتواجه الوكالة التي تتخذ في فيينا مقرا، صعوبة منذ العام 2021 في إجراء عمليات تفتيش للبرنامج الذي وسّعته طهران رغم أنها تنفي رغبتها في إنتاج أسلحة نووية.

وسيشارك غروسي في "المؤتمر الدولي الأول للطاقة النووية" الذي سيعقد في أصفهان في الفترة الممتدة من 6 إلى 8 أيار/مايو وفق ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في شباط/فبراير إن طهران دعت غروسي إلى زيارة البلاد في أيار/مايو لحضور المؤتمر.

ومن المقرر أن يجتمع غروسي الذي زار إيران للمرة الأخيرة في 23 آذار/مارس مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة "مسائل نووية" بحسب الوكالة.