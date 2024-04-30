6 قتلى في هجوم مسلح على مسجد بأفغانستان

كتب المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني على موقع "إكس" إنه في ليل الإثنين الثلاثاء "أطلق مسلح مجهول النار على مؤمنين في مسجد بمنطقة غوزارا" غرب مدينة هرات، مضيفا "قتل ستة مدنيين وأصيب آخر بجروح".

قتل ستة أشخاص وأصيب آخر بجروح في هجوم نفذه مسلح على مسجد في ولاية هرات بغرب أفغانستان، على ما أعلنت وزارة الداخلية فجر اليوم الثلاثاء.

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وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني على موقع "إكس" إنه في ليل الإثنين الثلاثاء "أطلق مسلح مجهول النار على مؤمنين في مسجد بمنطقة غوزارا" غرب مدينة هرات، مضيفا "قتل ستة مدنيين وأصيب آخر بجروح".

والشهر الماضي قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 على الأقل بجروح جراء تفجير انتحاري خارج مصرف في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وتشهد أفغانستان عمليات انتحارية من آن لآخر وكثيرا ما يكون تنظيم داعش مسؤولا عنها.

وبجانب العمليات الانتحارية والتفجيرات، تتعرض أفغانستان لهجمات جوية من باكستان المجاورة والتي توترت العلاقة بينهما.