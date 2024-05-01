فض الاعتصام الداعم لغزة: شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات الطلبة

قال المتحدث باسم شرطة نيويورك إن تم إلقاء القبض على 100 شخص في جامعة كولومبيا، مشيرا إلى أنه لا إصابات خلال فض اعتصام جامعة كولومبيا، زاعما أنه لم يتم استخدام الغاز المسيل للدموع، قائلا: "استخدمنا أجهزة لتشتيت الانتباه".

اقتحمت شرطة نيويورك حرم جامعة كولومبيا، حيث بدأت بإخلاء مبنى تحصن فيه منذ مساء الإثنين طلاب مؤيدون للفلسطينيين احتجاجا منهم على الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر على قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم شرطة نيويورك إن تم إلقاء القبض على 100 شخص في جامعة كولومبيا، مشيرا إلى أنه لا إصابات خلال فض اعتصام جامعة كولومبيا، زاعما أنه لم يتم استخدام الغاز المسيل للدموع، قائلا: "استخدمنا أجهزة لتشتيت الانتباه".

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه المظاهرات والاعتصامات الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عدد من الجامعات الأميركية. ويطالب الحَراك الطلابي الذي امتد لعشرات الجامعات بوقف الحرب على غزة والمقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل.

وشوهدت شاحنة للشرطة مزودة بسلم تقترب من مبنى "هاملتون هول" الذي تحصن داخله عشرات المحتجين. ووقفت الشاحنة بسلمها أمام إحدى نوافذ المبنى ليدخل من هذه النافذة الواحد تلو الآخر عناصر من شرطة مكافحة الشغب.

ويقع الحرم الجامعي الضخم لهذه المؤسسة التعليمية الكبيرة شمالي حي مانهاتن في وسط مدينة نيويورك.

وقرابة الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم الأربعاء، اقتحمت الشرطة حرم الجامعة التي أصبحت مركز الحراك الطالبي المناصر للقضية الفلسطينية والمناهض للحرب التي تخوضها إسرائيل ضد غزة.

وعلى حسابهم في تطبيق إنستغرام، ندد المتظاهرون بـ"اقتحام" الشرطة للحرم الجامعي لإخراجهم من "قاعة هاميلتون"، التي أطلقوا عليها اسم "قاعة هند" تكريماً لطفلة فلسطينية قضت في الحرب في غزة وهي لم تزل في السادسة من عمرها.

وطلبت رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق، من شرطة نيويورك، في رسالة نشرت ليل الثلاثاء، فض الاعتصام الذي نفذه طلاب مؤيدون للفلسطينيين وتحصنوا خلاله أحد مباني الجامعة، والإبقاء على انتشار أمني داخل الحرم الجامعي "حتى 17 أيار/مايو على الأقلّ".

وقالت رئيسة الجامعة النيويوركية المرموقة في رسالتها إنها تطلب من الشرطة "المساعدة في تطهير" مواقع الاحتجاج داخل الجامعة و"الاحتفاظ بوجود أمني في الحرم الجامعي حتى 17 أيار/مايو 2024 على الأقل، للحفاظ على النظام وضمان عدم إعادة إنشاء أيّ مخيّم" احتجاجي.