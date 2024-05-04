جورجيا.. الآلاف يتظاهرون ضد قانون "التأثير الأجنبي"

"يثير مشروع القانون الذي مرّ بالقراءة الثانية في البرلمان، الأربعاء، ولا يزال يحتاج الى قراءة ثالثة، انتقادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية".

استمرت الاحتجاجات في جورجيا، أمس الجمعة، ضد مشروع قانون يتعلق بـ"التأثير الأجنبي"، يقول المعارضون له إنه سيعوق طموحات هذه الجمهورية السوفياتية السابقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويخدم مصالح موسكو.

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ويثير مشروع القانون الذي مرّ بالقراءة الثانية في البرلمان، الأربعاء، ولا يزال يحتاج الى قراءة ثالثة، انتقادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب تقرير لوكالة "أ ف ب"، اليوم السبت، انخفض "عدد المتظاهرين، مساء الجمعة، مقارنة بالليالي السابقة، عندما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع"، وفرقتهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

جورجيا.. جانب من تظاهرات، الجمعة، ضد قانون "التأثير الأجنبي" pic.twitter.com/zD3C5TQf5E — موقع عرب 48 (@arab48website) May 4, 2024

يذكر أنه منذ التاسع من نيسان/أبريل، تشهد البلاد تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة بعدما أعاد حزب "الحلم الجورجي" الحاكم تقديم مشروع قانون "التأثير الأجنبي".

وفي حال إقرار القانون، فإنه سيُلزم أي منظمة غير حكومية أو مؤسسة إعلامية تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية".

وتقول الحكومة إن هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظمات على إظهار قدر أكبر من "الشفافية" في ما يتعلق بتمويلها.