لأجل غزة.. طلاب بجامعة برينستون يضربون عن الطعام

بيان: "معطيات الأمم المتحدة تظهر أن غزة تحتضن العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون مجاعة بمستوى كارثي".

بدأت مجموعة من الطلاب في جامعة برينستون الأميركية إضرابًا عن الطعام تضامنًا مع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صحفي، الجمعة، أدلى به أعضاء "مخيم التضامن مع فلسطين" بجامعة برينستون، وقال البيان: "بدأنا إضرابًا عن الطعام تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة الذين يئنون تحت الحصار الإسرائيلي المستمر".

وأوضح البيان أن "قرار الإضراب يأتي ردًا على رفض الإدارة الأميركية تلبية مطالبنا بسحب دعمها لإسرائيل".

كما وذكر البيان أن "معطيات الأمم المتحدة تظهر أن غزة تحتضن العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون مجاعة بمستوى كارثي".

وأضاف: "العشرات في غزة اضطروا إلى استخدام علف الحيوانات دقيقًا لصنع الخبز والإفطار خلال شهر رمضان".

الحراك الطلابي يمتد إلى جامعات جديدة حول العالم

تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ 18 نيسان/ أبري الماضي، تشهد الجامعات الأميركية حراكًا طلابيًا داعمًا لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، لتتسع لاحقًا وتنتقل إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند.