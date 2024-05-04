نواب ديمقراطيون يحضون بايدن على تشديد الضغط على إسرائيل بشأن المساعدات لغزة

طلب موقعو الرسالة من الرئيس الديمقراطي أن يؤكد لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، بوضوح أن أي عقبة أمام إدخال المساعدة إلى غزة "تعرض للخطر إمكانية حصوله على المزيد من المساعدة الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة".

حض 88 ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي، الجمعة، الرئيس، جو بايدن، على النظر في وقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل إذا لم تبدل الحكومة الإسرائيلية إدارتها لحربها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالة سلمت إلى البيت الأبيض، عن "مخاوف بالغة بشأن إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة في ما يتعلق بتعمد احتجاز المساعدة الإنسانية".

وأكدوا أن القيود التي تفرضها إسرائيل على تسليم المساعدة الإنسانية المدعومة من واشنطن إلى غزة "ساهمت في كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وطلب موقعو الرسالة من الرئيس الديمقراطي أن يؤكد لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، بوضوح أن أي عقبة أمام إدخال المساعدة إلى غزة "تعرض للخطر إمكانية حصوله على المزيد من المساعدة الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة".

إلا أن الرسالة استثنت من أي تعليق محتمل للمساعدة الأميركية أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مثل القبة الحديدية. وأكدت الرسالة "نواصل دعمنا الحازم لمنح إسرائيل تمويلا دفاعيا يسمح لها بإنقاذ أرواح".

وبين موقعي الرسالة أعضاء في لجنة القوات المسلحة ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر، يواجه بايدن انتقادات شديدة لدعمه غير المشروط لإسرائيل.