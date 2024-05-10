سلوفاكيا: زيادة في عدد الفارّين الأوكرانيّين من التعبئة العامّة

ومنذ الغزو الروسيّ عام 2022، منع الرجال الأوكرانيّون الّذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد، وقد حاول كثير منهم الفرار بشكل غير قانونيّ.

أعلنت سلوفاكيا الخميس أنّ عدد الأوكرانيّين في سنّ الخدمة العسكريّة الّذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعيّة قد زاد أكثر من الضعف خلال عام قبل بدء تطبيق قانون التعبئة العامّة الجديد في أوكرانيا.

وقالت خدمة حرس الحدود السلوفاكيّة إنّ 338 أوكرانيًا اعتقلوا وأطلق سراحهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة ب166 خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وقالت أغنيسا كوبرنيكا المتحدّثة باسم شرطة الحدود السلوفاكيّة "في الأسبوع الأوّل من شهر أيّار/مايو، قبضنا على 45 رجلًا على الخطّ الأخضر". وأضافت لوكالة فرانس برس "في الفترة نفسها من العام الماضي كان هذا العدد أربعة".

ومن شأن قانون جديد يدخل حيّز التنفيذ في أوكرانيا هذا الشهر أن يزيد من صعوبة التهرّب من التعبئة العسكريّة.

ومنذ الغزو الروسيّ عام 2022، منع الرجال الأوكرانيّون الّذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد، وقد حاول كثير منهم الفرار بشكل غير قانونيّ.

وأشارت كوبرنيكا إلى أنّ الأوكرانيّين الّذين يعبرون الحدود يحتجزون قبل أن يمنحوا تصريحًا بالبقاء في سلوفاكيا ويطلق سراحهم. وقالت "منذ بدء الحرب، لم تتمّ إعادة المهاجرين من سلوفاكيا إلى أوكرانيا".

ومنذ الغزو الروسيّ لأوكرانيا، أعلن السلطات السلوفاكيّة القبض على 1484 أوكرانيا على حدود البلاد.

وقالت خدمة الحدود الأوكرانيّة هذا الأسبوع إنّها انتشلت جثث ثلاثة رجال أوكرانيّين من نهر تيشا عند الحدود مع رومانيا، وهو طريق آخر يستخدم عادة للفرار من البلاد وتجنّب التعبئة.