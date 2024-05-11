أوكرانيا.. اشتداد المواجهات في منطقة خاركيف

معهد "دراسة الحرب" في الولايات المتحدة: "لا تبدو هجومًا واسعًا والهدف الرئيسي هو استدراج القوة البشرية الأوكرانية والعتاد من قطاعات مهمة على الجبهة في شرق أوكرانيا".

تمّ إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، حسبما أفاد الحاكم الإقليمي، أوليغ سينيغوبوف، السبت غداة بدء موسكو هجومًا بريًا.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن سينيغوبوف قوله على منصات التواصل الاجتماعي "تمّ إجلاء ما مجموعه 1775 شخصًا"، مشيرًا الى أن هجمات بالمدفعية وقذائف الهاون طالت 30 بلدة في المنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويقول تقرير "أ ف ب" إن "القوات الروسية حققت تقدمًا محدودًا في المنطقة الحدودية التي استعادتها أوكرانيا قبل نحو عامين بعد سيطرة قوات موسكو على مساحات واسعة منها".

"منطقة عازلة"

من جهته، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن "معارك عنيفة" تجري على "طول خط الجبهة" في منطقة خاركيف التي تقع في معظمها تحت سيطرة قواته منذ أيلول/سبتمبر 2022.

إلى ذلك، نقل التقرير عن مسؤول عسكري أوكراني كبير قوله إن "القوات الروسية تقدمت كيلومترًا واحدًا داخل أوكرانيا حيث تحاول إنشاء منطقة عازلة في خاركيف وفي منطقة سومي المجاورة لمنع شن هجمات على الأراضي الروسية".

وكان مسؤولون في كييف "يحذرون منذ أسابيع من أن موسكو قد تحاول شن هجوم على المناطق الحدودية الشمالية الشرقية، مشيرين إلى تفوقها في وقت تعاني أوكرانيا من تأخر وصول المساعدات الغربية ونقص الجنود"، بحسب تقرير الوكالة الفرنسية.

"مكاسب تكتيكية"

من جهته، قال معهد "دراسة الحرب"، الجمعة، إن روسيا حققت "مكاسب كبيرة من الناحية التكتيكية".

وأضاف المعهد الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا، أن الهدف الرئيسي للعملية هو "استدراج القوة البشرية الأوكرانية والعتاد من قطاعات مهمة على الجبهة في شرق أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنها لا تبدو "هجومًا واسع النطاق لتطويق خاركيف والاستيلاء عليها".