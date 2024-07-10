عقب قصف إسرائيل لمدارس تأوي نازحين بغزة: فرنسا وألمانيا تدعوان إلى التحقيق

دعت ألمانيا إسرائيل إلى وقف الهجمات على المدارس، مشددة على ضرورة فتح تحقيق في القصف الذي استهدف مدرسة العودة بأسرع وقت ممكن.

اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية اليوم، الأربعاء، أن قصف الجيش الإسرائيلي للمدارس التي تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة "أمرا غير مقبول".

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جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الألمانية في حسابها على منصة "إكس"، غداة ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة بمدرسة العودة التي تؤوي نازحين بمنطقة عبسان شرق خانيونس، خلفت 27 شهيدا وأكثر من 53 إصابة بينها حالات حرجة.

وورد في البيان "قتل السكان الذين نزحوا للمدارس في غزة أمر لا يمكن قبوله، لا ينبغي وضع المدنيين وخصوصا الأطفال في جبهة القتال".

ودعت ألمانيا إسرائيل إلى وقف الهجمات على المدارس، مشددة على ضرورة فتح تحقيق في القصف الذي استهدف مدرسة العودة بأسرع وقت ممكن.

ومن جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أنه "من غير المقبول أن تستهدف مدارس، خصوصا تلك التي تؤوي نازحين بسبب القتال" بضربات إسرائيلية في غزة.

وقالت إن "الضربة التي نفذت أمس (الثلاثاء) على مدرسة العودة والتي خلفت العديد من القتلى، هي الثالثة التي تستهدف مدرسة للنازحين منذ السبت الماضي".

ودعت باريس إلى التحقيق في كل هذه الضربات.

وارتكب الجيش الإسرائيلي عدة مجازر في قطاع غزة خلال الأيام الأربعة الماضية، بقصفه 4 مدارس تؤوي فلسطينيين اضطروا للنزوح من بيوتهم بسبب القصف الإسرائيلي العشوائي.

وأدى القصف الإسرائيلي على المدارس الأربعة إلى مجازر فظيعة أسفرت عن استشهاد 73 فلسطينيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال وإصابة الكثير من الأشخاص.