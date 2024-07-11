رئيس الحكومة الإسبانيّة يدعو الغرب لعدم "الكيل بمكيالين" في حربي أوكرانيا وغزة

شدد رئيس الوزراء الإسباني، على أنه "إذا قلنا لشعبنا إننا ندعم أوكرانيا لأننا ندافع عن القانون الدولي، فيتعيّن علينا أن نفعل الشيء نفسه في ما يتعلق بغزة".

متظاهرون في إسبانيا ضدّ الحرب على غزة (Getty Images)

طالب رئيس الحكومة الإسبانيّة، بيدرو سانشيز، على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن، أمس الأربعاء، الغرب بعدم اتّباع سياسة "الكيل بمكيالين" في الحرب الدائرة في أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على غزة.

وأدلى سانشيز الذي أصبح من أشدّ منتقدي إسرائيل في الاتّحاد الأوروبي، بتصريحه هذا على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي، أعلن خلالها قادة دول الحلف عن مساعدات جديدة لكييف.

وأضاف: "إذا قلنا لشعبنا إننا ندعم أوكرانيا لأننا ندافع عن القانون الدولي، فيتعيّن علينا أن نفعل الشيء نفسه في ما يتعلق بغزة".

ودعا إلى اعتماد "موقف سياسي ثابت" في هذا الموضوع، "من دون أن نتّبع سياسة الكيل بمكيالين".

وأضاف أنه "يجب أن نهيّئ الظروف لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار"، محذرا من خطر التصعيد على الحدود مع لبنان.

وبرزت إسبانيا في الأشهر الأخيرة كأحد الأصوات الأكثر انتقاداً داخل الاتحاد الأوروبي لحكومة بنيامين نتانياهو.

وفي نهاية أيار/ مايو الماضي، اعترفت حكومة سانشيز، إلى جانب كلّ من إيرلندا والنروج، بدولة فلسطين، في خطوة أثارت غضب إسرائيل.