البنتاغون يعلن فشل إعادة تثبيت الرصيف العائم في بحر غزة

في وقت سابق الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عزمها إزالة الرصيف العائم قبالة سواحل قطاع غزة بشكل نهائي.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الجمعة، أن القيادة المركزية "سنتكوم" حاولت إعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ قطاع غزة إلا أنها لم تفلح لأسباب تقنية وأخرى تتعلق بالطقس.

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وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، إن "سنتكوم" حاولت الأربعاء، إعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة إلا أنها لم تفلح لأسباب تقنية، وأخرى تتعلق بالطقس.

وأضافت سينغ "أعدنا معدات الرصيف العائم إلى مدينة أسدود جنوبي إسرائيل بعد عدم تمكننا من إعادة تثبيتها".

وتابعت "لم نحدد تاريخا لإعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة".

وشددت المسؤولة الأميركية على أن "مئات الآلاف ما زالوا يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي في أنحاء قطاع غزة".

وأشارت إلى أن بلادها "اتخذت جميع الإجراءات الممكنة لضمان زيادة تدفق المساعدات إلى غزة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عزمها إزالة الرصيف العائم قبالة سواحل قطاع غزة بشكل نهائي.

وجاء ذلك على لسان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي، أوضح فيه أنه سيتم إزالة الرصيف بالكامل لأنه لم تعد هناك حاجة إليه لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وأكد أن القرار النهائي بهذا الخصوص ستعلنه "سنتكوم"، مضيفا "ومع ذلك، أتوقع أننا سنوقف عمليات الرصيف تمامًا في وقت قصير".

وأوضح "ما يشغلنا الآن ليس إيصال المساعدات إلى غزة من الخارج، بل توزيعها داخليا، ما أثر على تفكيرنا بشأن المدة المتبقية للرصيف".

جدير بالذكر أن الرصيف تعرض لأضرار بسبب رياح وأمواج عاتية ضربته في 25 أيار/ مايو الماضي، بعد أكثر من أسبوع بقليل من بدء تشغيله، لتتم إزالته لإجراء بعض الإصلاحات.

وفي 7 حزيران/ يونيو الماضي، تم إعادة تركيبه واستخدامه لنحو أسبوع ثم إزالته مرة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية في 14 حزيران/ يونيو.

وبعد أيام، تم إعادة تركيبه، لكن الأمواج العاتية أجبرت القوات الأميركية على إزالته للمرة الثالثة في 28 حزيران/ يونيو، ليتم إعادة تركيبه مجددا.