قتيل و6 جرحى جراء اقتحام سيارة مقهى في باريس

وقع الحادث قبل تسعة أيام من انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس، على شرفة حانة لو راموس، في شارع الأب لاشيز الهادئ قرب المقبرة الباريسية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه.

اقتحمت سيارة شرفة مقهى، مساء الأربعاء، في الدائرة العشرين في باريس، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ستة آخرين.

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وقالت مصادر في الشرطة إنها ترجح "في هذه المرحلة" فرضية الحادث.

وقبض على سائق السيارةً وتم احتجازه، وفقًا لمكتب المدعي العام في باريس.

ووقع الحادث قبل تسعة أيام من انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس، على شرفة حانة لو راموس، في شارع الأب لاشيز الهادئ قرب المقبرة الباريسية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه.

وتوفي شخص واحد، وفقًا للشرطة والنيابة العامة. وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن فرضية "حادث سير" هي "المرجحة في هذه المرحلة".

وذكر مكتب المدعي العام أن السائق احتجز بتهمة القتل غير العمد والتسبب بإصابات غير مقصودة.