"سنتكوم": دمّرنا صاروخين و4 مسيّرات في مناطق سيطرة الحوثييين باليمن

قالت سنتكوم في بيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير صاروخين أرض - جو، و4 طائرات بدون طيار على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

مؤيّدون للحوثي خلال مظاهرة في اليمن (Getty Images)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الجمعة، تدمير صاروخين، وأربع طائرات مسيرّة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي باليمن، خلال 24 ساعة.

وقالت سنتكوم في بيان عبر منصة "إكس": "خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير صاروخين أرض - جو، و4 طائرات بدون طيار على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأوضحت أن "هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".

وأضافت أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا" دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق صباح الجمعة، نفذت جماعة الحوثي هجوما بمسيرة استهدف مدينة تل أبيب الإسرائيلية وأعلنتها "منطقة غير آمنة"، حيث أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.