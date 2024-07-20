الصين.. 11 قتيلا وأكثر من 30 مفقودًا جراء أمطار غزيرة

تعاني الصين ظروفًا مناخية قاسية هذا الصيف، إذ تُسجل درجات الحرارة مستويات قياسية في بعض الأماكن ولا سيما في شمال البلاد، بينما يشهد الجنوب أمطارًا وفيضانات.

(صورة جوية تُظهر أثر الفيضانات في جنوب غرب الصين/ أ.ف.ب)

قتل 11 شخصًا على الأقل جراء انهيار جزء من جسر في شمال الصين، بينما تواصل فرق الإنقاذ، السبت، البحث عن حوالى ثلاثين مفقودًا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

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وتتعرض مساحات شاسعة من شمال الصين ووسطها منذ الثلاثاء لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات وأضرار مادية جسيمة.

وبحسب وكالة "الصين الجديدة" الرسمية للأنباء، حدث انهيار لجسر الطريق السريع بمقاطعة شنشي الذي يعبر فوق نهر أنهار، أمس الجمعة، بسبب هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة ما أدى إلى سقوط 11 قتيلاً، كما فقد أكثر من ثلاثين شخصًا جراء الكارثة.

وتقع شانغلو على بعد حوالى 900 كيلومتر جنوب غرب بكين.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد للجسر تظهر سقوط جزء منه في مياه النهر حيث يظهر تيار قوي، فيما لا تزال بنيته في الاتجاه الآخر للسير صامدة.

وذكر التلفزيون أن فرق الإغاثة أخرجت إلى سطح النهر خمس آليات عثير في داخلها على القتلى الـ11.

وفي مقاطعة شنشي نفسها، تسببت أمطار غزيرة في مقتل 5 أشخاص وفقدان 8 آخرين في باوجي التي تقطنها حوالى 3,2 ملايين نسمة، وفقًا لحصيلة أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة، أمس الجمعة.

وتعاني الصين ظروفًا مناخية قاسية هذا الصيف، إذ تُسجل درجات الحرارة مستويات قياسية في بعض الأماكن ولا سيما في شمال البلاد، بينما يشهد الجنوب أمطارًا وفيضانات.

وفي أيار/مايو، قتل 48 شخصًا جراء انهيار طريق سريع في جنوب الصين بعد هطول أمطار غزيرة.