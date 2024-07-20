هيئة بريطانية: حادثة "هجوم بحري" قبالة المخا اليمنية

وقعت على بعد 64 ميلا بحريا من المدينة التابعة إداريا لمحافظة تعز والمطلة على مضيق باب المندب، وفق بيان لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية...

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، عن وقوع حادثة بحرية قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية المطلة على المضيق البحري الدولي باب المندب.

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وقالت في بيان عبر منصة إكس " تلقينا تقريرًا عن حادثة (هجوم بحري) وقعت على بعد 64 ميلا بحريًا شمال غرب مدينة المخا في اليمن".

وأوضحت أن "السلطات تحقق في الحادثة، وتنصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور".

وطالبت الهيئة السفن بالإبلاغ عن أي "نشاط مشبوه".

وتتبع مدينة المخا إداريًا محافظة تعز جنوب غرب اليمن، وتخضع لسيطرة الحكومة الشرعية، وتطل على مضيق باب المندب.

وعادة ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث، إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها "إسرائيلية أو أميركية أو بريطانية، أو تخرق حظر الملاحة للموانئ الإسرائيلية".

والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف السفينة (Lobivia) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بسبب انتهاك الشركة المالكة لها حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل" دون ذكر الجهة المالكة.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولاً إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردًا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديًا لافتًا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.