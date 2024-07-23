واشنطن تدعو الجيش السوداني والدعم السريع لمحادثات سلام في سويسرا

ردا على سؤال حول فرص نجاح المحادثات المرتقبة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إنه لا يمكنه "تقييم احتمال التوصل إلى اتفاق لكننا نريد ببساطة إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات".

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى محادثات سلام في آب/أغسطس المقبل في سويسرا بهدف إنهاء النزاع في السودان.

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وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن واشنطن "دعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات بشأن وقف إطلاق النار، بوساطة الولايات المتحدة، تبدأ في 14 آب/أغسطس في سويسرا".

وأضاف أن المحادثات التي ترعاها أيضا السعودية ستضم الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقب.

وأوضح بلينكن أنها "تهدف إلى تحقيق وقف العنف في جميع أنحاء البلاد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها، ووضع آلية مراقبة وتحقّق قوية من أجل ضمان تنفيذ أي اتفاق".

ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 قتالا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي.

وقد أدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية كبيرة.

ولم تثمر الجولات السابقة من المفاوضات التي عقدت في جدة بالسعودية.

وردا على سؤال حول فرص نجاح المحادثات المرتقبة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إنه لا يمكنه "تقييم احتمال التوصل إلى اتفاق لكننا نريد ببساطة إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف ميلر "نأمل أن يأتي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى طاولة المفاوضات (...) وأن تكون هذه فرصة للوصول أخيرا إلى وقف لإطلاق النار"، موضحا أن طرفي النزاع لم يستجيبا بعد للدعوة.

وأشار بلينكن إلى أن المحادثات، إن عقدت، لن "تعالج قضايا سياسية أوسع نطاقا".

وجرت في الأيام الأخيرة في جنيف مناقشات أولية بين الطرفين المتحاربين في السودان ومبعوث الأمم المتحدة، الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة، ركزت على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

وحذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" في تقرير الإثنين، من أن خمسة عشر شهرا من الحرب في السودان كان لها تأثير "كارثي" على المدنيين.

ويورد التقرير أن "ما يبدو وكأنه صراع بين طرفي نزاع هو في الواقع حرب ضد الشعب السوداني".

في حين أوقفت منظمات عديدة أنشطتها في البلاد، تواصل منظمة أطباء بلا حدود العمل في ثماني ولايات في جميع أنحاء السودان.

وأجبر النزاع أكثر من 11 مليون شخص على النزوح داخل السودان وعبر الحدود، وفقا للأمم المتحدة، ودمر البنية التحتية ودفع البلاد إلى حافة المجاعة.

وذكر تقرير رعته الأمم المتحدة ونشر في نهاية حزيران/يونيو أن نحو 25,6 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يواجهون حاليا "انعداما حادا للأمن الغذائي".

وقد اتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب لاستهدافهما مدنيين عمدا.

ومنذ بداية النزاع، اتُهم الجيش وقوات الدعم السريع بنهب وعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية، فضلا عن تدمير النظام الصحي الهش أصلا.