غرقت في خليج مانيلا: بدء تسرب النفط من ناقلة تحمل 1,4 مليون ليتر من النفط

غرقت الناقلة "إم تي تيرا نوفا"، الخميس، وسط هطول أمطار غزيرة على مانيلا والمناطق المحيطة بها في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم وأثار مخاوف من احتمال حدوث أسوأ تسرب نفطي

أعلن خفر السواحل الفيليبيني، السبت، أن كمية من النفط بدأت بالتسرب من ناقلة محملة بـ1,4 مليون ليتر من النفط الصناعي غرقت في خليج مانيلا.

غرقت الناقلة "إم تي تيرا نوفا"، الخميس، وسط هطول أمطار غزيرة على مانيلا والمناطق المحيطة بها في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم وأثار مخاوف من احتمال حدوث أسوأ تسرب نفطي

ورصد غواصون يتفقدون هيكل السفينة "تسربا ضئيلا" للنفط من الصمامات، حسبما قال المتحدث باسم خفر السواحل الادميرال أرماندو باليلو مضيفا أن الوضع "غير مثير للقلق حتى الآن".

وأضاف "إنها مجرد كمية ضئيلة الحجم تتسرب". مؤكدا "نأمل إن نتمكن غدا من بدء شفط النفط من الناقلة". وكان خفر السواحل قد حذر من "كارثة بيئية" في حال تسرب كل الحمولة.