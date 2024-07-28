خامنئي ينصب بزشكيان رئيسا لإيران

أقيمت مراسم تنصيب بزشكيان رئيسا تاسعا للجمهورية الإسلامية منذ إقامتها في العام 1979، في حسينية الإمام الخميني في طهران بحضور مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين أجانب. وهو سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الثلاثاء.

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، تنصيب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيسا جديدا للجمهورية في إيران، بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت في أعقاب مصرع إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

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وتلا مدير مكتب المرشد "نصّ حكم الإمام الخامنئي في تنفيذ رئاسة الجمهورية للدكتور مسعود بزشكيان"، وجاء فيه "تكريسا لإرادة الشعب العظيم، أنفذ أصواتهم في اختيار الشخصية الحكيمة، الصادقة، الشعبية والعالمة... وأقلده منصب رئاسة جمهورية إيران الإسلامية".

وأقيمت مراسم تنصيب بزشكيان رئيسا تاسعا للجمهورية الإسلامية منذ إقامتها في العام 1979، في حسينية الإمام الخميني في طهران بحضور مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين أجانب. وهو سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الثلاثاء.

وتفوق بزشكيان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الخامس من تموز/يوليو، على المحافظ المتشدد سعيد جليلي.

وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة في العام 2025، إلا أنها أجريت بشكل مبكر هذه السنة بعد وفاة المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، في تحطم مروحية بشمال غرب الجمهورية الإسلامية في أيار/مايو الماضي.

وحصل بزشكيان (69 عاما) على أكثر من 16 مليون صوت، أي ما نسبته نحو 54 بالمئة من إجمالي عدد المقترعين الذي ناهز الثلاثين مليوناً.

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية 49,8 بالمئة، في حين أن المشاركة كانت بحدود 40 بالمئة في الدورة الأولى، وهي كانت الأدنى في تاريخ الانتخابات الرئاسية في إيران.