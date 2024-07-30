فنزويلا: قتيل باحتجاجات على إعلان فوز مادورو بالانتخابات الرئاسية

نزل الآلاف، مساء الإثنين، الى الشوارع في أحياء فقيرة في كراكاس، وأحرقوا ملصقات لمادورو وأطلقوا هتافات تدعوه الى "تسليم الحكم الآن"، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

قتل شخص على الأقل، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية، في احتجاجات اندلعت في فنزويلا وتخللتها مواجهات مع الشرطة، بعيد إعلان فوز نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة في انتخابات رفضت المعارضة نتيجتها وشكّكت بها دول عدة.

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وكتب ألفريدو روميرو مدير منظمة "فورو بينال" غير الحكومية للدفاع عن السجناء السياسيين، على منصة إكس "قتل شخص على الأقل في (ولاية) ياراكوي (شمال غرب) وتمّ توقيف 46 آخرين".

ونزل الآلاف، مساء الإثنين، الى الشوارع في أحياء فقيرة في كراكاس، وأحرقوا ملصقات لمادورو وأطلقوا هتافات تدعوه الى "تسليم الحكم الآن"، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وقال لويس غارسيا (23 عاما) الذي شارك في الاحتجاجات في بيتاري بشرق كراكاس، إن الانتخابات كانت "عملية الاحتيال الأضخم في العالم".

بدورها، قالت مارينا سوغاي (42 عاماً) "من أجل حرية بلادنا! من أجل مستقبل أولادنا! ليرحل مادورو!".

وألقى المتظاهرون الحجارة نحو عناصر الأمن، بينما عملت الشرطة على تفريقهم عند اقترابهم من وسط العاصمة، من خلال إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأعلن المجلس الوطني الانتخابي الموالي للحكومة، فوز مادورو بولاية رئاسية ثالثة من ستة أعوام. إلا أن المعارضة رفضت الاقرار بالنتيجة، معلنة بأن مرشحها إدواردو غونزاليس أوروتيا، هو من فاز بانتخابات الأحد.

وندد مادورو بمن "يحاولون تنفيذ انقلاب فاشي معاد للثورة في فنزويلا".

وأعلنت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي حال قرار قضائي دون خوضها الانتخابات في مواجهة مادورو، أن المعارضة لديها الوسائل "لإثبات" فوز غونزاليس أوروتيا.

وقالت "لدينا الوسائل لإثبات الحقيقة"، مؤكدة حصول غونزاليس أوروتيا على 6,27 ملايين صوت، في مقابل 2,7 مليون لمادورو الذي أعلِن فوزه.

وأشارت الى أن هذه "الإثباتات" باتت في حوزة "قادة" أجانب، على أن يتمّ نشرها على الإنترنت في مرحلة لاحقة.

وكان رئيس المجلس الوطني الانتخابي شجب "اعتداء على نظام نقل المعلومات أدى إلى تأثر" عمليات فرز الأصوات. ولا تتوافر الجداول التفصيلية للاقتراع بحسب المراكز، وهو ما تطالب به المعارضة ودول أجنبية عدة.

وفتحت النيابة العامة، الإثنين، تحقيقا، ملمحة الى تورط ماتشادو في عملية "القرصنة" هذه.

وبحسب النتائج الرسمية المعلنة، حصل مادورو (61 عاما) على 5,15 ملايين صوت، أي ما نسبته 51,2 بالمئة من المقترعين، وفاز تالياً بولاية رئاسية ثالثة متتالية مدتها ستة أعوام.

ومادورو هو وريث عهد الرئيس السابق هوغو تشافيز الذي حكم البلاد منذ العام 1999 وحتى وفاته في 2013.

وبحسب أرقام المجلس الوطني الانتخابي، نال الدبلوماسي السابق غونزاليس أوروتيا (74 عاما) زهاء 4,5 ملايين صوت، أي 44,2 بالمئة من الأصوات.

وأكدت المعارضة مواصلة العمل لإنهاء حكم "التشافيزية" المستمر منذ 25 عاما.

وأكد غونزاليس أوروتيا أن المعارضة ستواجه "من أجل حريتنا"، مذكرا مؤسسات الدولة "بواجبها الدستوري باحترام الإرادة الشعبية".

من جهتها، دعت ماتشادو الى تجمعات شعبية، الثلاثاء، في مختلف أنحاء البلاد.

وبينما تلقى مادورو تهنئة دول حليفة له مثل الصين وروسيا وكوبا ونيكاراغوا وهندوراس وبوليفيا، شككت أطراف أخرى أبرزها الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على كراكاس، بالنتيجة.

ودعت تسع دول أميركية لاتينية الإثنين إلى "مراجعة كاملة" للنتائج.

وفي بيان مشترك، طلبت الأرجنتين وكوستاريكا والإكوادور وغواتيمالا وبنما وباراغواي والبيرو وجمهورية الدومينيكان وأورغواي "مراجعة كاملة للنتائج بحضور مراقبين مستقلين".

وحضّت البرازيل وكولومبيا على إجراء مراجعة للنتائج في حين اعتبرت تشيلي أن النتائج "يصعب تصديقها".

وأعلنت البيرو استدعاء سفيرها للتشاور، فيما أعلنت بنما تعليق العلاقات مع كراكاس.

وعبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن "مخاوف جدية" من أن النتيجة لا تعكس رغبة الشعب الفنزويلي، في حين دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "الشفافية".

في المقابل، أعلنت فنزويلا سحب موظفيها الدبلوماسيين من سبع دول في أميركا اللاتينية احتجاجا على "تدخلها" عبر التشكيك في إعادة انتخاب مادورو رئيسا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية.

كما ستعلق كراكاس اعتبارا من الأربعاء، الرحلات الجوية من بنما وجمهورية الدومينيكان وإليهما، بسبب "إجراءات التدخل" من جانب حكومتَي هذين البلدين في الشأن ذاته، وفق ما أعلنت وزارة النقل الفنزويلية.