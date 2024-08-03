الصومال: أكثر من 32 قتيلاً بالهجوم على شاطئ ليدو

منفذو العملية 6 أشخاص أحدهم قام بعملية "تفجير" بين جموع المتنزهين على الشاطىء، فيما تمكن الآخرون من التسلل إلى القاعات الأولى لمطعم في مبنى الفندق حيث أطلقوا النار على كل من نجا من التفجير الانتحاري الأول

ارتفع عدد القتلى إلى 32 شخصًا والمصابين إلى أكثر من 60 في العملية الانتحارية التي استهدفت فندقًا وتلاها إطلاق نار على شاطئ ليدو في العاصمة الصومالية، مقديشو، في وقت متأخر من ليل الجمعة، على ما أعلنت الشرطة المحلية، صباح اليوم، السبت.

وأفاد شهود عيان بإطلاق نار ووقوع انفجار في الفندق فيما هرعت قوات الأمن إلى المكان وقالت إنها تمكنت من تحييد المهاجمين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتقول المعلومات الأولية الواردة بأن منفذي العملية هم 6 أشخاص أحدهم قام بعملية "تفجير" بين جموع المتنزهين على الشاطىء، فيما تمكن الآخرون من التسلل إلى القاعات الأولى لمطعم في مبنى الفندق حيث أطلقوا النار على كل من نجا من التفجير الانتحاري الأول.

هذا وكانت "فرانس برس" نقلت في معلومات أولية، عن الشرطي، محمد عمر، قوله "رأيت سبع جثث على الشاطئ" مشيرًا إلى أن قوات الأمن الصومالية "قتلت خمسة عناصر من حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة"، فيما قتل مهاجم سادس حين فجر عبوة ناسفة.

ولاحقًا، نقلت "ا.ب" عن الناطق باسم الشرطة، عبد الفتاح آدن حسن، قوله للصحافيين، إنه "قتل أكثر من 32 مدنيًا في هذا الهجوم، وأصيب نحو 63 بجروح، بعضهم إصاباتهم خطرة".

وقال الشاهد، أحمد ياري، إن الهجوم بدأ من أحد الفنادق. وأضاف لوكالة فرانس برس "رأيت جرحى قرب الشاطئ. كان الناس يصرخون مذعورين وكان من الصعب التمييز بين الأحياء منهم والاموات".

وأكد شهود آخرون أن الشاطئ كان مزدحمًا بالناس عندما وقع الانفجار. وقال شاهد عيان يدعى عبد اللطيف علي لوكالة فرانس برس إن "الجميع أصيب بالذعر وكان من الصعب معرفة ما يحدث لأن إطلاق النار بدأ بعد وقت قصير من الانفجار".

وأضاف أن الناس حاولوا الاحتماء بإلقاء أنفسهم على الأرض وحاول آخرون الفرار. وقال "رأيت الكثير من الناس ممددين على الأرض، قبل أن يتمكنوا من الفرار".

يُشار إلى أن شاطئ ليدو يرتاده رجال أعمال وموظفون حكوميون في حي راقٍ تنتشر فيه الفنادق الفخمة والمطاعم الراقية وقد تعرض لهجمات في الماضي.