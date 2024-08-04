زيلينسكي يعلن تلقي أوكرانيا أولى مقاتلات "إف-16".. ويقول "غير كاف"

لم يكشف زيلينسكي عدد الطائرات التي تلقتها كييف مكتفيا بالقول إنه "غير كاف" على غرار عدد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا في الغرب على قيادة هذه الطائرات وصيانتها.

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن كييف تسلمت أولى المقاتلات الغربية من طراز "إف-16" الأميركية الصنع المنتظرة منذ أكثر من سنتين، مؤكدا في الوقت نفسه أن عددها "غير كاف".

منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 وكييف تطالب بتسليمها طائرات إف-16 على أمل إنهاء الهيمنة الروسية على الأجواء وحماية مدنها وقواتها بشكل أفضل من القصف الروسي المتواصل.

هذه الطائرات الأميركية الصنع تعتبر أهم ما ورد على قائمة طويلة من المعدات العسكرية التي طلبتها أوكرانيا من الجهات الداعمة لها بهدف محاولة وقف تقدم القوات الروسية على أراضيها.

وقال زيلينسكي خلال حفل أقيم في موقع سري في أوكرانيا "لقد عقدنا مئات الاجتماعات والمفاوضات" مع الحلفاء للحصول على هذه الطائرات وتعزيز الدفاع الجوي للبلاد و"كثيرا ما سمعنا عبارة ‘هذا مستحيل‘ ردا على ذلك".

وأضاف "الآن أصبح الأمر واقعا، واقعا في سمائنا. مقاتلات إف-16 في أوكرانيا".

لم يكشف زيلينسكي عدد الطائرات التي تلقتها كييف مكتفيا بالقول إنه "غير كاف" على غرار عدد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا في الغرب على قيادة هذه الطائرات وصيانتها.

لم يتم الكشف عن موعد تسليم هذه الطائرات ولا الدولة التي قدمت هذه الدفعة الأولى.

وقال "ما هو إيجابي، هو اننا ننتظر طائرات إف-16 إضافية" وأن "الكثير من عسكريينا يتدربون".

شاهد صحافيون طائرتي إف-16 تحلقان فوق الموقع خلال الحفل.

في منتصف أيار/ مايو أعلن الرئيس زيلينسكي خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه بحاجة إلى ما بين 120 و130 من هذه الطائرات للاقتراب من المساواة مع عدد الطائرات الروسية.