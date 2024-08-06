إيران تؤكد عدم تنفيذ "أيّ اعتقال" حتى الآن في إطار التحقيق باغتيال إسماعيل هنية

قال الناطق باسم السلطة القضائية، أصغر جهانجير، أن "التحقيقات اللازمة بدأت"، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها؛ وأكد أنه "حتى الآن لم يتم أي اعتقال في هذه القضية"، مشيرا إلى أن التحقيقات تشمل مسؤولين عسكريين إيرانيين.

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تنفذ حتى الآن "أي اعتقال" في إطار اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران الأسبوع الماضي، في عملية إسرائيلية.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية، أصغر جهانجير، أن "التحقيقات اللازمة بدأت"، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.

وأكد أنه "حتى الآن لم يتم أي اعتقال في هذه القضية"، مشيرا إلى أن التحقيقات تشمل مسؤولين عسكريين إيرانيين.

واستشهد هنية في 31 تموز/ يوليو، بواسطة "مقذوف قصير المدى"، أطلق على مقر إقامته في شمال طهران، بحسب الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أن إيران اعتقلت "أكثر من عشرين شخصا بينهم ضباط كبار في الاستخبارات" على خلفية اغتيال هنية.

ونفى جهانجير هذه الأنباء، ووصفها بأنها "شائعات" و"أخبار كاذبة".

وقال إنه "من المؤكد أن اغتيال هنية سيعقبه رد شجاع من الجمهورية الإسلامية".

وتصاعدت حدة التوتر المرتفع بالفعل في الشرق الأوسط على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد اغتيال هنية ومقتل القائد العسكري في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، قبل ساعات قليلة من ذلك، في ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

وتوعد حزب الله بالرد على الغارة التي قتلت شكر في مبنى يقع وسط حي مكتظ بالسكان، وأدت كذلك إلى استشهاد خمسة مدنيين.

ويخوض المجتمع الدولي سباقا مع الزمن لتجنب التصعيد العسكري بين طهران وحزب الله من ناحية، وإسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، من ناحية أخرى.

ومساء الإثنين، أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن إسرائيل "ستنال الرد على جرائمها وغطرستها"، لكنه أكد أن طهران "لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى توسيع نطاق الحرب، والأزمة في المنطقة".