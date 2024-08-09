ناقلة نفط تبلغ عن تعرضها لأربع هجمات قبالة اليمن

قالت الهيئة إن كل زورق كان على متنه 4 أشخاص، مشيرة إلى أن صاروخا آخر انفجر بعد ساعات بالقرب من الناقلة.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، الجمعة، إن ناقلة النفط الخام "دلتا بلو" أبلغت عن تعرضها لأربع هجمات خلال الـ24 ساعة الماضية قبالة ميناء المخا اليمني، وأفادت الشركة التي تدير الناقلة بأنها وطاقمها بخير.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يأتي ذلك في وقت يشن الحوثيون هجمات على مسارات الملاحة بالقرب من اليمن منذ تشرين الثاني/ نوفمبر تضامنا مع الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

وأبلغ ربان السفينة أمس الخميس، أن زورقين صغيرين أطلقا قذيفة صاروخية انفجرت قرب الناقلة التي ترفع علم ليبريا على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوب ميناء المخا.

وقالت الهيئة إن كل زورق كان على متنه 4 أشخاص، مشيرة إلى أن صاروخا آخر انفجر بعد ساعات بالقرب من الناقلة.

وردا على سؤال عن الواقعة، قالت شركة "دلتا تانكرز" التي تدير الناقلة ويقع مقرها في أثينا، إن الطاقم والسفينة بخير، مضيفة أن السفينة تواصل رحلتها.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن قواتها ضربت أهدافا في مناطق باليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين، ما أدى إلى تدمير طائرتين مسيرتين ومحطة تحكم أرضية للحوثيين وثلاثة صواريخ "كروز" مضادة للسفن.

وفي وقت سابق، قال الحوثيون إنهم هاجموا سفينة حاويات أخرى مملوكة ليونانيين في البحر الأحمر ومدمرتين أميركيتين في خليج عدن.