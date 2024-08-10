ايران تشدد على "أولوية" وقف إطلاق النار مع تأكيد حقها في الرد على إسرائيل

بعثة إيران الدائمة في الأمم المتحدة: "إسرائيل انتهكت أمننا القومي وسيادتنا من خلال العمل الإرهابي الأخير. ونملك الحق المشروع بالدفاع عن أنفسنا وهو أمر غير مرتبط بتاتا بوقف إطلاق النار في غزة".

أكدت إيران، السبت، أن التوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب الدائرة في غزة هو "أولوية" لطهران مشددة في الوقت ذاته على "حقها المشروع" في الرد على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية.

وقالت بعثة إيران الدائمة في الأمم المتحدة، صباح السبت "أولويتنا هي التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة. وأي اتفاق توافق عليه حماس سنعترف به أيضا".

لكنها أكدت أيضا أن إسرائيل "انتهكت أمننا القومي وسيادتنا من خلال العمل الإرهابي الأخير. ونملك الحق المشروع بالدفاع عن أنفسنا وهو أمر غير مرتبط بتاتا بوقف إطلاق النار في غزة".

واستشهد هنية في 31 تموز/ يوليو في طهران بعد مشاركته في تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان. ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على عملية الاغتيال فيما تعهدت إيران الانتقام من الاحتلال الإسرائيلي محمّلة إياه المسؤولية، ما وضع المنطقة برمتها في حالة تأهب وترقب.

وتابعت البعثة "لكن نأمل ألا يكون توقيت ردنا وطريقة تنفيذه على حساب وقف إطلاق نار محتمل".

ليل الخميس الجمعة، أصدرت الولايات المتحدة وقطر ومصر التي تتوسّط بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بيانا حضّت فيه على استئناف محادثات للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في 15 آب/ أغسطس في الدوحة أو القاهرة "لسدّ كل الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق بدون أي تأجيل".

وأضاف قادة الدول الثلاث "حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، نحو 40 ألف شهيد في القطاع المحاصر، حيث دفع جميع السكان تقريبا البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة للنزوح.