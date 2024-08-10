تركيا ترفع الحظر عن إنستغرام

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، السبت، رفع حظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام بعد تلبية المنصة مطالب تركيا المتعلقة بلائحة الجرائم.

أعلنت السلطات التركية أنها ستنهي اعتبارًا من مساء اليوم، السبت، حجب تطبيق "إنستغرام" الذي يستخدمه الملايين في البلاد، والساري منذ تسعة أيام.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن وزير النقل والبنى التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، عبر منصة "إكس"، "في أعقاب مفاوضاتنا مع المسؤولين عن إنستغرام، سنرفع حجب التطبيق اعتبارًا من الساعة 21:30، بعدما تعهدوا الاستجابة لمطالبنا".

وبات في الإمكان استخدام التطبيق كالمعتاد بشكل تدريجي مساء السبت، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وحجبت أنقرة التطبيق اعتبارا من الثاني من آب/ أغسطس الجاري لأسباب بقيت غير محسومة، راوحت بين المحتوى غير القانوني، وفرض رقابة على منشورات تنعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بعد اغتياله في طهران.

وذكر أورال أوغلو، السبت، أن "جرائم متعلقة بالمحتوى" عبر إنستغرام هي السبب الحجب الوصول إلى التطبيق.

إلا أن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، كان قد أعلن حجب التطبيق بعد اتهامه بـ"الرقابة". وأشار الى أن المنصة الاجتماعية "تمنع الناس من نشر رسائل التعازي" بهنية.

وشدد أورال أوغلو على أنه "منذ البداية، كنا نريد أن تحترم وسائل التواصل الاجتماعي قوانين الجمهورية" التركية.

وقال أورال أوغلو إنه "نتيجة لمفاوضاتنا مع مسؤولي إنستغرام، سيتم تلبية مطالبنا، خاصة في إطار لائحة الجرائم، ووعدوا بالعمل معا على الرقابة المفروضة على المستخدمين".

ولفت الوزير التركي إلى "حساسية" بلاده تجاه العديد من النقاط على صعيد المحتوى المنشور في منصات التواصل الاجتماعي، وإلى عقد اجتماعات مع مسؤولي شركة "ميتا" التي تتبع لها منصة إنستغرام.

وقال إنه في ما يخص الالتزام القانوني وحذف المحتوى، سيتم إزالة المحتوى المندرج تحت لائحة الجرائم المنصوص عليها وفق القوانين ذات الصلة في تركيا، بحسب المتفق عليه مع إنستغرام.

وأضاف أنه سيتم ضمان الامتثال للنظام القانوني التركي، والتدخل السريع والفعال في حالة انتهاك القانون، وحماية حقوق مستخدمي إنستغرام بشكل كامل.

وأفاد بأنه لم يتم إغلاق أي حساب دون إنذار مسبق، مع إعادة فتح الحسابات المغلقة دون سابق إنذار.

وأكد الوزير التركي أن "ميتا" ستعمل على اتباع العناية اللازمة لإزالة الحسابات التابعة للتنظيمات التي تعتبرها أنقرة إرهابية، وكافة المحتويات التي تروج لهذه التنظيمات.

ولدى أكثر من 50 مليون شخص في تركيا البالغ عدد سكانها 85 مليونًا، حساب على إنستغرام الذي يسهل مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية تقدّر قيمتها بزهاء 57 مليون دولار يوميًا.

وبعد حجب إنستغرام، حظرت تركيا أيضًا منصة الألعاب الإلكترونية "روبلوكس" في إجراء يستمر لليلة الرابعة.