قتلى وجرحى بهجوم جوي روسي على كييف

في الأيام الأخيرة، يشعر كثير من الأوكرانيين بقلق من هجوم جوي روسي محتمل ردا على التوغل الجاري في منطقة كورسك الروسية.

روسيا صعدت من هجماتها على أوكرانيا (Getty Images)

قتل رجل عمره 35 عاما وطفله البالغ 4 سنوات فجر اليوم الأحد، جراء سقوط شظايا صاروخ أطلق في إطار هجوم جوي روسي على كييف، على ما أعلنت خدمات الإسعاف الأوكرانية.

كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بالغة عند سقوط الشظايا على مبنى سكني في حي بروفاري في الضاحية الشرقية للعاصمة الأوكرانية، وفق المصدر.

ودوت انفجارات، فجر الأحد، في وسط كييف وشرقها، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن صاروخين روسيين كانا متجهين نحو العاصمة.

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وقالت الإدارة العسكرية في كييف على تلغرام إنه تم تفعيل الدفاع المضاد للطائرات.

ودوت صافرات الإنذار الجوي في العاصمة، وشوهدت ومضتان ضوئيتان على الأقل في الأفق ليلا، وفق لصحافي في فرانس برس.

وفي الأيام الأخيرة، يشعر كثير من الأوكرانيين بقلق من هجوم جوي روسي محتمل ردا على التوغل الجاري في منطقة كورسك الروسية.

كما أعلنت القوات الجوّية الأوكرانية عبر تلغرام نحو الساعة 22,00 السبت (19,00 ت غ)، أن مناطق عدة أخرى في البلاد تتعرض لهجمات بطائرات بلا طيار.

وتتعرض أوكرانيا بانتظام لضربات صاروخية أو بطائرات من دون طيار.

ولحماية نفسها، تطلب كييف من حلفائها الغربيين تزويدها مزيدا من أنظمة الدفاع المضادة للطائرات.

وفي الجانب الروسي، قال الحاكم أليكسي سميرنوف إن 13 شخصا أصيبوا في كورسك، اثنان منهم في حال خطرة، بسبب حطام أصاب مبنى إثر إسقاط صاروخ أوكراني ليلا.