إجلاء سكان بيلغورود الروسية لمواجهة الهجوم الأوكراني

قال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف في مقطع فيديو على تلغرام "الوضع مثير للقلق لدينا: هناك نشاطات معادية على حدود منطقة كراسنوياروجسكي". وأضاف "للحفاظ على سلامة سكاننا وصحتهم، بدأنا نقلهم إلى أماكن أكثر أمانا".

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، إجلاء سكان منطقة في بيلغورود الواقعة على الحدود مع أوكرانيا في مواجهة هجوم أوكراني، وعلى خلفية توغل مسلح في منطقة كورسك المجاورة.

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وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف في مقطع فيديو على تلغرام "الوضع مثير للقلق لدينا: هناك نشاطات معادية على حدود منطقة كراسنوياروجسكي". وأضاف "للحفاظ على سلامة سكاننا وصحتهم، بدأنا نقلهم إلى أماكن أكثر أمانا".

يأتي ذلك، في وقت أقرت روسيا بأن القوات الأوكرانيّة توغلت في عمق منطقة كورسك الحدودية، في هجوم اعتبر مسؤول أوكراني رفيع المستوى أن هدفه "زعزعة استقرار" روسيا و"تشتيت" قواتها المسلحة.

وتقاذف البلدان المسؤولية عن حريق اندلع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا الذي تحتله القوات الروسية. لكن الطرفين والوكالة الدولية للطاقة الذرية أشاروا إلى عدم وجود خطر تسرب لإشعاعات نووية.

وأُخمِد الحريق الذي اندلع مساء الأحد في المحطة، حسبما أعلن، اليوم الإثنين، فلاديمير روغوف المسؤول الذي عيّنته روسيا في منطقة زابوريجيا.

بعد أشهر من التراجع على الجبهة الشرقيّة، أطلقت أوكرانيا عمليّة واسعة النطاق غير مسبوقة في منطقة كورسك الحدودية الروسية، سمحت لقواتها بالتوغل، بحسب محللين، حتى عمق 15 كيلومترا على الأقلّ والسيطرة على مواقع عدّة.

وقال المسؤول الأمني الأوكراني الذي فضل عدم كشف هويته "نحن في حالة هجوم. والهدف هو تشتيت مواقع العدو وإلحاق أكبر مقدار من الخسائر وزعزعة الوضع في روسيا، لأنهم غير قادرين على حماية حدودهم، ونقل الحرب إلى الأراضي الروسية".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام أنه ليل الأحد الإثنين، "دمرت" القوات الروسية 18 مسيّرة أوكرانية في ثلاث مناطق في غرب روسيا (كورسك وبيلغورود وفورونيج).

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أنها "أحبطت محاولات" للجنود الأوكرانيّين باستخدام مدرعات لتحقيق "اختراق في عمق الأراضي الروسية".

لكنّها أشارت إلى أن بعض هذه القوّات متمركز قرب قريتي تولبينو وأوبشي كولوديز، على مسافة 25 و30 كيلومترا من الحدود الروسية الأوكرانية.

ودعت بكين إلى وقف التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية مع تنفيذ كييف عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة كورسك الروسية في الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية "تدعو الصين جميع الأطراف إلى وقف التصعيد"، مشدّدة على ضرورة "عدم توسيع ساحة المعركة وعدم تكثيف المعارك وعدم صب الزيت على النار" من أي جهة.

وأضافت "ستحافظ الصين على تواصل مع المجتمع الدولي وتأدية دور بناء في تعزيز الحل السياسي للأزمة".