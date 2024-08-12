شركات طيران تمدد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط حتى 21 آب

علقت العديد من شركات الطيران رحلاتها مرارا إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية اليوم، الإثنين، تمديد قرارها بتجنب الأجواء العراقية والإيرانية حتى 21 آب/ أغسطس، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

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كذلك، أعلنت الشركة في بيان تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل حتى التاريخ نفسه.

وعزت المجموعة قرارها مجددا إلى "تحليلها الراهن للأمن" في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق اليوم، أكّدت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا" تمديد تعليق رحلاتهما الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء 14 آب/ أغسطس ضمنا بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان.

وعلقت العديد من شركات الطيران رحلاتها مرارا إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

لكن عمليات التعليق تصاعدت منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران في 31 تموز/يوليو، واغتيال القائد العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، في قصف إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت في 30 منه.