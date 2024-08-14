ألمانيا تلاحق أوكرانيا على خلفية تخريب خطي "نورد ستريم"

يعتقد المحققون الألمان أن الأوكراني، الذي تم الكشف عنه باسم فولوديمير ز.، كان أحد الغواصين الذين زرعوا عبوات ناسفة على خطوط أنابيب نورد ستريم، بحسب وسائل الإعلام.

أصدرت النيابة العامة الألمانية مذكرة اعتقال بحق أوكراني على خلفية تخريب خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم عام 2022، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء.

ووفقا لقناة إيه آر دي وصحيفتي، داي تسايت وزود دويتشه تسايتونغ، طلبت ألمانيا إصدار مذكرة اعتقال أوروبية في حزيران/ يونيو بحق الرجل، الذي كان آخر عنوان معروف له في بولندا.

وقالوا إنه لم يتضح بعد سبب عدم تمكن السلطات البولندية من اعتقال المشتبه به، ويعتقد الآن أن الرجل فر.

يعتقد المحققون الألمان أن الأوكراني، الذي تم الكشف عنه باسم فولوديمير ز.، كان أحد الغواصين الذين زرعوا عبوات ناسفة على خطوط أنابيب نورد ستريم، بحسب وسائل الإعلام.

ورفضت النيابة العامة الفدرالية التعليق عندما اتصلت بها وكالة "فرانس برس".

في وارسو، أ قال مكتب المدعي العام البولندي لوكالة "فرانس برس" إنه تلقى مذكرة اعتقال بحق "فولوديمير ز." في حزيران/ يونيو "فيما يتعلق بإجراءات ضده في ألمانيا" لكن المشتبه به غادر إلى أوكرانيا قبل أن يتم اعتقاله.

وأفادت وسائل الإعلام أن المحققين الألمان تعرفوا أيضا على أوكرانيين هما رجل وامرأة يعتقدون أنهما كانا من بين الغواصين الذين نفذوا الهجوم. ومع ذلك، لم تصدر أوامر اعتقال بحقهما حتى الآن.

عثر على أربعة مواقع تسريب كبيرة للغاز في أيلول/ سبتمبر 2022 على خطي أنابيب نورد ستريم قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، بعد أن سجلت معاهد الزلازل انفجارين تحت الماء.

كان خطا الأنابيب في قلب التوتر الجيوسياسي مع قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا في خطوة جاءت للرد على العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو إثر غزو أوكرانيا.

وبينما وقعت التسريبات في المياه الدولية، كان اثنان منها في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للدنمارك واثنان في تلك التابعة للسويد.

لم يكن خطا الأنابيب في الخدمة عندما وقع التسرّب لكنهما كانا يحتويان على الغاز الذي تسرّب في المياه والجو. فتحت الدنمارك والسويد وألمانيا تحقيقات في الانفجارات. لكن الدنمارك والسويد أغلقتا تحقيقاتهما في وقت سابق من هذا العام.