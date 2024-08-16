توجيه اتهامات لأردنيّ في أميركا بعد تهديد شركات لافتراض دعمها لإسرائيل

قال وزير العدل الأميركي، ميريك جارلاندـ في بيان، أمس الخميس: "نعتقد أن المتهم هدد بتنفيذ أعمال عنف واسعة النطاق على أسس من الكراهية في بلدنا، مدفوعا بأسباب منها الرغبة في استهداف شركات لافتراض دعمها لإسرائيل".

جانب من تظاهرة بجامعة كولومبيا ضدّ الحرب على غزة ( توضيحية - Getty Images)

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن مواطنا أردنيا يقيم في أورلاندو بولاية فلوريدا، اتُهم بالتهديد باستخدام متفجرات وتخريب منشأة للطاقة، وذلك بعد تهديدات وُجهت لشركات لافتراض دعمها لإسرائيل.

وقال وزير العدل الأميركي، ميريك جارلاندـ في بيان، أمس الخميس: "نعتقد أن المتهم هدد بتنفيذ أعمال عنف واسعة النطاق على أسس من الكراهية في بلدنا، مدفوعا بأسباب منها الرغبة في استهداف شركات لافتراض دعمها لإسرائيل".

وذكرت السلطات أن الرجل المعتَقَل يدعى هاشم يونس هاشم حنيحن (43 عاما).

وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، كريستوفر راي، إن "المتهم هاجم منشأة للطاقة وهدد شركات محلية، مما تسبب في أضرار بمئات الآلاف من الدولارات".

وقالت وزارة العدل إن حنيحن متهم بمهاجمة شركات في منطقة أورلاندو منذ يونيو حزيران تقريبا بسبب افتراض دعمها لإسرائيل. وأضافت الوزارة أنه كان يعمد في جنح الليل، وهو يضع قناعا، إلى تحطيم الأبواب الزجاجية الأمامية للشركات ويترك وراءه رسائل تحذيرية.

وقالت الوزارة إنه يُعتقد أن حنيحن تسبب في أضرار تزيد على 700 ألف دولار، مضيفة أنه تم القبض عليه في 11 تموز/ يوليو.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة إدانته، تنتظره عقوبة سجن أقصاها 10 سنوات لكل من جرائم التهديد الأربع وعقوبة سجن أقصاها 20 عاما لجريمة تخريب منشأة للطاقة.