جنيف: مظاهرة في محطّة للقطارات للمطالبة بوقف قتل أطفال غزّة

وأطلق المتظاهرون شعارات متضامنة مع فلسطين، فيما وضعوا أحذية أطفال على الأرض تجسيدًا لقتلى أطفال غزّة...

طالب متظاهرون في مدينة جنيف السويسريّة، بوقف قتل إسرائيل للأطفال في قطاع غزّة، مندّدين بالهجمات على القطاع.

وأفاد مراسل الأناضول، أنّ أكثر من 100 متظاهر تجمّعوا، السبت، في إحدى محطّات القطار بالمدينة، للتضامن مع فلسطين.

وجلس المتظاهرون لساعات في محطّة القطار، للتعبير عن احتجاجهم ضدّ الهجمات الإسرائيليّة على غزّة.

وندّد المتظاهرون بتجاوز قتلى غزّة مستوى 40 ألف مدنيّ، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال.

المشاركون في المظاهرة وصفوا الهجمات الإسرائيليّة على غزّة بـ "الإبادة الجماعيّة"، مطالبين بوقف قتل إسرائيل للمدنيّين وخاصّة الأطفال منهم.

وأطلق المتظاهرون شعارات متضامنة مع فلسطين، فيما وضعوا أحذية أطفال على الأرض تجسيدًا لقتلى أطفال غزّة.

وتشنّ إسرائيل بدعم أميركيّ حربها الدمويّة على قطاع غزّة، الّتي دخلت شهرها الـ11، وأدّت إلى مقتل وإصابة أكثر من 132 ألف فلسطينيّ، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدوليّ بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدوليّة باتّخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعيّة ولتحسين الوضع الإنسانيّ بغزّة.