موسكو تتهم واشنطن بتفجيرات خطَّي الغاز "نورد ستريم"

أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه على ألمانيا الكشف عن جميع الأدلة التي لديها في ما يتعلق بالهجمات، مذكِّرا بأنهم سيصرون على إجراء تحقيق دولي شفاف.

تسرّب الغاز في بحر البلطيق، عقب التفجير (Gettyimages)

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة الأميركية، بالوقوف وراء الهجوم على خطَّي الغاز "نورد ستريم".

جاء ذلك في تصريح لصحيفة إزفستيا الروسية، اليوم الإثنين، بشأن خطَّي الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" اللذين تضررا، وتوقفا عن العمل بسبب الهجمات عام 2022.

وقال لافروف: "من الواضح أن الأمر بمثل هذا الهجوم الإرهابي صدر من أعلى المستويات، وأعلى مستوى بالنسبة للغرب هو واشنطن".

وطالبَ ألمانيا بالكشف عن الأدلة التي لديها في ما يتعلق بالهجمات، واصفا إياها بأنها قبلت بحرمانها من أمن الطاقة والمزايا الاقتصادية على المدى الطويل.

وأضاف: "هذا عار، استوعبت برلين كل شيء بصمت، ودون أي تعليق".

وأشار الوزير الروسي إلى أنه على ألمانيا الكشف عن جميع الأدلة التي لديها في ما يتعلق بالهجمات، مذكِّرا بأنهم سيصرون على إجراء تحقيق دولي شفاف.

وأوضح أنه تمت محاولة إلقاء اللوم على "مجموعة من الجنود المخمورين" في الهجمات.

وفي 14 آب/ أغسطس، أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا، مذكرة اعتقال بحق مواطن أوكراني في ما يتعلق بالهجمات على خطَّي الغاز "نورد ستريم".

وأواخر أيلول/ سبتمبر 2022، رُصدت تفجيرات وتسربات غاز تحت البحر عند خطي أنابيب "نورد ستريم" 1 و2، وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات والإيحاءات بوقوف الطرف الآخر وراءها، رغم أن التحقيقات لم تكتمل بعد.

ووقعت الانفجارات في منطقتين اقتصاديتين تابعتين للسويد والدانمارك، حيث أعلن البلدان أن التفجيرات كانت "متعمدة"، وأنهما يحققان في الحادث بمشاركة ألمانيا، لكنهما لم يحددا المسؤولين عنها بعد.