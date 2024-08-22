مجلس الأمن يناقش التصعيد بالشرق الأوسط والوضع في فلسطين

من المتوقع أن تقدم الأمانة العامة إيجازا لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تشمل الوضع السياسي والإنساني في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسته الشهرية بشأن الحرب على غزة والوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين، تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.

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ومن المتوقع أن تقدم الأمانة العامة إيجازا لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تشمل الوضع السياسي والإنساني في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "الأجواء في الأمم المتحدة ضد إسرائيل معادية، لقد نسوا سبب وجودنا في غزة".

يأتي ذلك، فيما قدم لبنان هذا الأسبوع بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي حول خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية ومن ضمنها العاصمة بيروت.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، إن "لبنان أدان في متن الشكوى الخروقات التي تشكل انتهاكاً صارخا لسيادة لبنان ومجاله الجوي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، إضافة الى خرقه لعدد من أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه إسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الذعر بينهم، الأمر الذي يؤثر بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع مثل الأطفال".