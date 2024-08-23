"لوفتهانزا" تمدّد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت

أكدت المجموعة الألمانية أنها ستستأنف الرحلات الجوية إلى العاصمة الأردنية عمَّان وإلى أربيل في العراق اعتبارا من 27 آب/ أغسطس، موضحة أنها ستستخدم "ممرا في شمال المجال الجوي العراقي" للوصول إلى أربيل.

أعلنت لوفتهانزا، كبرى شركات الطيران الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها ستمدّد تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 أيلول/ سبتمبر، وإلى تل أبيب وطهران حتى الثاني من أيلول/ سبتمبر، في مواجهة مخاطر تفاقم الصراع في المنطقة.

ومع ذلك، أكدت المجموعة الألمانية أنها ستستأنف الرحلات الجوية إلى العاصمة الأردنية عمَّان وإلى أربيل في العراق اعتبارا من 27 آب/ أغسطس، موضحة أنها ستستخدم "ممرا في شمال المجال الجوي العراقي" للوصول إلى أربيل.

ومثل شركات الطيران الأخرى، علقت لوفتهانزا رحلاتها إلى الشرق الأوسط منذ بداية آب/ أغسطس، وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين إسرائيل من جهة وإيران وحلفائها -حماس وحزب الله اللبناني- من جهة أخرى.

وستتجنب لوفتهانزا العاصمة اللبنانية لأكثر من شهر، في حين كان تعليق الرحلات سابقا يتم من أسبوع إلى آخر.

في المقابل، استأنفت "إير فرانس"، وفرعها ترانسافيا، الرحلات إلى بيروت منذ 15 آب/ أغسطس.

ويجري مفاوضون إسرائيليون محادثات في القاهرة، الجمعة، للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والافراج عن الرهائن، في وقت لم تتوقف الحرب بين إسرائيل وحماس في القطاع.