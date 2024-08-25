الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى الأربعاء

الخطوط الجوية البريطانية: "الأمن هو دائما أولويتنا القصوى"، مؤكدا أن الشركة تتواصل مع زبائنها لإبلاغهم بـ"خيارات السفر" المتاحة لهم.

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز"، الأحد، إلغاء جميع رحلاتها بين لندن وتل أبيب حتى الأربعاء بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

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وقال متحدث باسم الشركة "اتخذنا قرارا عملانيا بتعليق رحلاتنا المتجهة والآتية من تل أبيب حتى الأربعاء 28 آب/ أغسطس ضمنا".

وأضاف أن "الأمن هو دائما أولويتنا القصوى"، مؤكدا أن الشركة تتواصل مع زبائنها لإبلاغهم بـ"خيارات السفر" المتاحة لهم.

بدورها، أعلنت شركة "ويز إير" أنها "تعلق مؤقتا" الأحد رحلاتها بين مطار "لوتون" قرب لندن وإسرائيل "بسبب تدهور الوضع في المنطقة"، بحسب وكالة "بي إيه" البريطانية.

ولم توضح الشركة عدد الأيام التي سيسري خلالها قرار تعليق الرحلات.

ومن جهتها، أعلنت شركة "فيرجن اتلنتيك" أنها مددت تعليق رحلتها اليومية بين مطار "هيثرو" في لندن وتل أبيب بعد "تقييم للوضع الأمني". وكان مقررا أن تستأنف شركة الطيران رحلاتها في الخامس من أيلول/سبتمبر لكنها مددت التعليق حتى 25 منه.

وأعلنت إسرائيل الأحد أنها أحبطت "جزءا كبيرا من هجوم" شنّه حزب الله على أراضيها ردّا على اغتيال قائده العسكري الكبير فؤاد شكر، بينما أكّد حزب الله أنه استهدف بطائرات مسيرة بشكل أساسي قاعدة "غليلوت" للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب.

وقررت الخطوط الفرنسية "إير فرانس" وفرعها المنخفض الكلفة ترانسافيا تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب وبيروت "حتى الإثنين 26 آب/أغسطس على الأقل"، بعد تفاقم حدة التوتر بين إسرائيل ولبنان، وفق ما أفاد مصدر في الشركة وكالة فرانس برس الأحد.

وكانت "لوفتهانزا"، كبرى شركات الطيران الأوروبية، قد أعلنت الجمعة أنها ستمدّد تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 أيلول/سبتمبر، وإلى تل أبيب وطهران حتى الثاني من أيلول/سبتمبر، في مواجهة مخاطر تفاقم الصراع في المنطقة.