زعيمة المعارضة الفنزويلية تدعو إلى تظاهرات جديدة في 28 آب

نشرت ماتشادو على منصة إكس "الفنزويليون ينزلون مجددا إلى الشارع في 28 آب/ أغسطس؛ مع عائلاتكم، مع أطفالكم، مع أحفادكم".

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، مواطنيها مساء السبت "للنزول إلى الشوارع" في 28 آب/ أغسطس، بعد شهر على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المتنازع عليها.

وكتبت ماتشادو على منصة إكس "الفنزويليون ينزلون مجددا إلى الشارع في 28 آب/ أغسطس؛ مع عائلاتكم، مع أطفالكم، مع أحفادكم".

وتزعم المعارضة أن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات الرئاسية.

ويعيش غونزاليس أوروتيا في الخفاء منذ نحو شهر على غرار ماتشادو، وقد استدعاه مكتب المدعي العام الاثنين للاستماع إلى أقواله في إطار تحقيق جنائي.

وجاء في الاستدعاء الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن "المواطن إدموندو غونزاليس أوروتيا" قد تم استدعاؤه "يوم 26 آب/ أغسطس الساعة العاشرة صباحا إلى جلسة استماع" في ما يتعلق بالتحقيق حول الموقع الإلكتروني الذي نشرت فيه المعارضة نتائجها للانتخابات الرئاسية.

وكان المدعي العام طارق وليام صعب قد أعلن الجمعة أنه سيتم استدعاء غونزاليس أوروتيا، موضحا أن ذلك الموقع الإلكتروني "يغتصب" سلطة المجلس الانتخابي الوطني.