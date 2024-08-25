مسؤول أميركي كبير: واشنطن ساعدت إسرائيل في تعقب ما أطلقه حزب الله

قال المسؤول في البنتاغون، إن مساعدة أميركية لمواجهة هذه الهجمات "لم تكن ضرورية".

أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، أن الولايات المتحدة ساعدت الجيش الإسرائيلي في رصد وتعقب ما أطلقه حزب الله صباح الأحد باتجاه إسرائيل؛ من دون أن تتدخل بشكل مباشر.

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وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، إن "الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الوقائية لإسرائيل مساء أمس. قدمنا معلومات استخباراتية (إضافة إلى عمليات) رصد واستطلاع لتعقب الضربات التي مصدرها حزب الله اللبناني".

وأضاف أن مساعدة أميركية لمواجهة هذه الهجمات "لم تكن ضرورية".

وأعلن حزب الله انتهاء عملية الرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، التي أطلق عليها "يوم الأربعين" بـ"نجاح كامل"، فيما اتهم إسرائيل بـ"الكذب والتكتم والفشل الاستخباري والاستباقي".

وقال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في خطاب له إن "هدف العملية بشكل أساسي كان قاعدة ’غليلوت’ التي تتواجد فيها الوحدة 8200 المعنية بالجمع العلني والتنصت والتجسس، وتبعد عن حدود لبنان 110 كيلومترات وعن تل أبيب 1500 متر. معطياتنا تفيد بأن عددا من المسيرات وصل إلى الهدفين المحددين، ولكن العدو يتكتم كما هي العادة".

وفي المقابل، أعلنت إسرائيل أنها شنت ضربات استباقية في لبنان وأحبطت هجوما لحزب الله، وجاء عنه أن "نحو 100 طائرة حربية هاجمت ودمرت آلاف المنصات التابعة لحزب الله والتي كانت موجهة للإطلاق نحو منطقة الشمال والمركز"، ونفت إصابة أي من القواعد العسكرية في الشمال ووسط البلاد جراء الهجوم.