كوريا الشمالية تكشف عن مسيرات جديدة للهجوم الانتحاري

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم جونغ أون، الذي شاهد اختبار أداء لطائرات مسيرة تم تطويرها في البلاد، دعا إلى زيادة استخدام التكنولوجيا لتنفيذ الضربات.

كشفت كوريا الشمالية عن طائرات مسيرات جديدة للهجوم الانتحاري، داعية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في برنامج الأسلحة، في حين تتطلع كوريا الجنوبية إلى استخدام الليزر لإسقاط الطائرات بدون طيار.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم جونغ أون، الذي شاهد اختبار أداء لطائرات مسيرة تم تطويرها في البلاد، دعا إلى زيادة استخدام التكنولوجيا لتنفيذ الضربات، وقال إنه من الضروري تطوير وإنتاج المزيد من الطائرات المسيرة الانتحارية من مختلف الأنواع لاستخدامها في وحدات المشاة التكتيكية والعمليات الخاصة.

وقالت الوكالة: إن "كيم دعا إلى إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة الانتحارية لاستخدامها في وحدات العمليات الخاصة والمشاة التكتيكية".

كما دعا كيم أيضًا إلى إجراء المزيد من الاختبارات للتطبيق القتالي للمسيرات، لتزويد الجيش الكوري الشمالي بها في أقرب وقت ممكن، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وعززت بيونغيانغ قدراتها في الحرب التكتيكية التي تتضمن صواريخ قصيرة المدى ومدفعية ثقيلة تهدف إلى ضرب الجنوب، بعد أن أحرزت تقدمًا كبيرًا في برامج الصواريخ الباليستية والنووية الأبعد مدى.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم تفقد أيضا مواقع بناء العديد من المصانع الكورية الشمالية.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية مسيرات يتم إطلاقها في الهواء، وتحلق فوق الجزء العلوي من دبابة، قبل أن تشاهد وهي مشتعلة، في حين قالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كوريا الشمالية عن مسيرات للهجوم الانتحاري.

ومع أن مستوى الطائرات المسيرة التي تمتلكها كوريا الشمالية وقدرتها على نشر الذكاء الاصطناعي قد يكون موضع تساؤل، حسب مجلة بلومبيرغ الأميركية، فقد جعل كيم تطوير المسيرات للاستخدام في الجو وفي البحر أولوية قصوى.

وكانت كوريا الجنوبية قد تلقت إنذارا بشأن تهديد المسيرات عندما أرسلت بيونغ يانغ 5 طائرات مسيرة عبر الحدود عام 2022، حلقت واحدة منها بالقرب من مكتب الرئيس يون سوك يول في سول، وفشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاطها خلال ذلك الوقت.

وبعد وقت قصير من هذا الكشف، أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة لإنفاق حوالي 560 مليار وون (423 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة على المسيرات، تشمل أنظمة لإسقاط مسيرات الخصوم، كما قالت في الشهر الماضي إنها تتطلع إلى تطوير ونشر أسلحة الليزر لتدمير مسيرات كوريا الشمالية.