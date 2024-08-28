الاحتلال يستهدف شاحنة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة في غزة

جيش الاحتلال يواصل استهداف شاحنات المساعدات الأممية في قطاع غزة؛ وكان آخر هذه الاستهدافات الثلاثاء، عبر إطلاق النار أكثر من 10 مرات على شاحنة ضمن قافلة مساعدات تم التنسيق بشأنها مع الجانب الإسرائيلي.

أصيبت شاحنة للأمم المتحدة كانت ضمن قافلة مساعدات إنسانية في غزة تم التنسيق بشأنها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي، من دون تسجيل ضحايا، بحسب ما أعلن متحدث باسم المنظمة، الأربعاء، مذكرا بحوادث مماثلة سابقة.

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وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، "مساء أمس، أصيبت شاحنة (مساعدات) إنسانية للأمم المتحدة يمكن التعرف عليها بوضوح، كانت ضمن قافلة تم التنسيق بالكامل في شأنها مع (السلطات الإسرائيلية) بنيران إسرائيلية عشر مرات"، لافتا إلى نجاة الشخصين اللذين كانا يستقلانها.

وأضاف أن هذا الحادث "هو الأحدث (بين حوادث أخرى) ويؤكد أن الأنظمة المعمول بها بهدف التنسيق لا تؤدي غرضها"، مشيرا إلى "أننا نواصل العمل مع (القوات الإسرائيلية) لضمان عدم تكرار حوادث كهذه".

وسُئل دوجاريك عما إذا كان إطلاق النار متعمدا أو لا فقال "لا سبيل لدينا لتحديد نوايا من يطلقون النار علينا، لكننا نعلم أن حركة هذه القافلة تم التنسيق بشأنها مع السلطات الإسرائيلية"، وأضاف "إذا كان ذلك متعمدا أو أن هناك سببا آخر، إنها تفسيرات نرغب في الحصول عليها".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض قافلة للمنظمة الدولية لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ففي أيار/ مايو الماضي، قتل موظف في الأمم المتحدة هندي الجنسية لدى تعرض شاحنته لإطلاق نار.