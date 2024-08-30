مسؤول بعثات حفظ السلام الأممية: خطر توسع الحرب إقليميا ما زال كبيرا

شدد المسؤول الأممي على خطر التصعيد "غير المقصود" والناتج من "سوء فهم".

قال رئيس بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم، جان بيار لاكروا، اليوم الجمعة إن خطر توسّع الحرب الإسرائيلية على غزة إقليميا ما زال "كبيرا"، محذرا من الاعتقاد بأن الأطراف المعنية لن تتجاوز خطوطا معينة.

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وقال لاكروا خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "قد يكون لدى البعض شعور بأن هناك قواعد لا يرغب أيا من الأطراف في تجاوزها، وبالتالي، نحن في وضع أكثر استقرارا مما يبدو".

وتدارك "في الحقيقة ما زال خطر التصعيد على المستوى الإقليمي كبيرا جدا".

وشدد على هامش اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قائلا "ما زلنا في وضع خطير جدا".

وبعد يوم من اندلاع الحرب على غزة، فتح حزب الله عبر الحدود اللبنانية في ما قال عنها "جبهة إسناد" لقطاع غزة، ويقول إنه يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في هجماته اليومية. وتردّ اسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مناطق عدة في لبنان.

ويتبادل الطرفان القصف يوميا منذ أكثر من عشرة أشهر، ما أدى إلى قتلى من الجانبين وأضرار جسيمة ونزوح أكثر من 100 ألف شخص على جانبي الحدود.

وشدد المسؤول الأممي على خطر التصعيد "غير المقصود" والناتج من "سوء فهم".

وأوضح أن "أحد المخاطر، خصوصا في جنوب لبنان، هو أن كلا من الجانبين لا يفهم بالضبط ما هي حسابات الجانب الآخر".