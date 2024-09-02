هجوم روسي على عدة مناطق أوكرانية

استهدف الهجوم الروسي، بأكثر من 15 صاروخا، مرافق رياضية ومراكز تجارية ومباني سكنية في المدينة، ما أوقع عشرت الإصابات.

آثار الأضرار التي تسبب بها القصف الروسي (Getty Images)

دوت انفجارات قوية، الإثنين، في ضواحي مدينة خاركيف، وسط هجوم صاروخي واسع على العاصمة الأوكرانية كييف، وعدة مناطق أخرى.

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واستهدف الهجوم الروسي، بأكثر من 15 صاروخا، مرافق رياضية ومراكز تجارية ومباني سكنية في المدينة، ما أوقع عشرت الإصابات.

وأعلنت الإدارة العسكرية لخاركيف أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت عددا من الصواريخ في سماء المدينة.

وكتب مسؤولون عسكريون أوكرانيون، اليوم الإثنين، على تطبيق تليغرام، أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف.

وذكرت وكالة "رويترز" أن كييف شهدت عدة انفجارات قوية، يبدو أنها ناتجة عن عمل وحدات الدفاع الجوي.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن صواريخ مجنحة رصدت وهي تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف، وأخرى فوق منطقة سومي شرقي البلاد.

وأفادت القوات الجوية بإطلاق صواريخ كروز نحو كييف ومناطق جنوب غربي أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، قال سلاح الجو الأوكراني إن طائرة مروحية تحطمت أثناء تدريب طيران عسكري، الأحد، ما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من فردين.

من جهة ثانية، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة الواقعة جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 12 من بينهم طفلان حالتهما حرجة.

وأضاف على تطبيق تليغرام أن شخصا قتل في قرية شاجاروفكا القريبة من الحدود الأوكرانية، وأصيب 3 أشخاص في شيبيكينو على الحدود، وقال جلادكوف إن هجمات استهدفت قرية أخرى على الأقل.

وكانت روسيا أعلنت، الأحد، إحباط هجوم واسع النطاق شنّته كييف باستخدام أكثر من 100 مسيرة استهدفت 14 منطقة والعاصمة موسكو، وذلك بعد أيام على ضربات روسية بصواريخ وطائرات بلا طيار استهدفت

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