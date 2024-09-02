واشنطن تعد مقترحا نهائيا لوقف حرب غزة

واشنطن تتشاور مع الدوحة والقاهرة بشأن ملامح اتفاق وقف إطلاق نار نهائي، وأن عدم قبول الطرفين اتفاقا نهائيا تعتزم واشنطن تقديمه قد يعني نهاية المفاوضات بقيادة أميركية.

تجرى الإدارة الأميركية برئاسة جو بادين، مشاورات مع مصر وقطر حول مقترح اتفاق نهائي لصفقة تبادل، حيث تخطط واشنطن لتقديم مقترح اتفاق نهائي لوقف الحرب في قطاع غزة، على ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين أميركيين.

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وبحسب المصادر، فإن واشنطن تتشاور مع الدوحة والقاهرة بشأن ملامح اتفاق وقف إطلاق نار نهائي، وأن عدم قبول الطرفين اتفاقا نهائيا تعتزم واشنطن تقديمه قد يعني نهاية المفاوضات بقيادة أميركية.

وصرح مسؤولون أميركيون للصحيفة بأن واشنطن والقاهرة والدوحة كانوا يعملون على الاقتراح النهائي، قبل العثور على جثث الأسرى المحتجزين.

كما أكد مسؤول أميركي أن مقتل الأسرى لا يعطل التوصل إلى الاتفاق، بل يجب أن يكون دافعا إضافيا لإنجازه في هذه المرحلة الختامية.

وأكدت المصادر الأميركية للصحيفة أن مباحثات الأسبوع الماضي ركزت على مختطفين إسرائيليين سيتم تبادلهم مع أسرى فلسطينيين محددين محتجزين داخل السجون الإسرائيلية، وأن المرحلة الأولى كانت تضم الأسير الأميركي الإسرائيلي المقتول إلى جانب نساء ومسنين ومرضى وجرحى.

وعبر المسؤولون عن تخوفهم من أن عدد الأسرى الأحياء قد لا يتجاوز العشرات، وأن المفاوضات أصبحت الآن أكثر تعقيدا بعد التأكد من وفاة الأسرى الستة.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: "الآن، لا توجد مفاوضات حقيقية، بل مراوغة وقطع للوقت، للأسف، من أسبوعين هناك مفاوضات، لكنها كطحن الماء ولو أراد نتنياهو تبادل أسرى فنحن جاهزون فورا".

وتتصاعد الاحتجاجات داخل إسرائيل على سياسة نتنياهو في التعامل مع ملف المختطفين، إذ شهدت شوارع البلاد، موجة احتجاجات على خلفية العثور على جثث المحتجزين الستة، في تظاهرات وصفت بأنها الأكبر منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.