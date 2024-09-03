فنزويلا: إصدار مذكرة اعتقال بحق مرشح المعارضة

قالت النيابة العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنّ "المحكمة الابتدائية أصدرت أمرا بالقبض على إدموندو غونزاليس أوروتيا، لارتكابه جرائم خطرة".

أصدر القضاء الفنزويلي، الإثنين، مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا، بسبب إصراره على أنه الفائز في الانتخابات التي جرت في تموز/يوليو الماضي، والتي أعلنت السلطات فوز الرئيس نيكولاس مادورو بها.

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وقالت النيابة العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنّ "المحكمة الابتدائية أصدرت أمرا بالقبض على إدموندو غونزاليس أوروتيا، لارتكابه جرائم خطرة".

وأضافت أن الاتهامات الموجّهة إليه تشمل "اغتصاب" وظيفة عامة و"تزوير" وثيقة عامة، والتحريض على العصيان، والتخريب، و"التآمر" مع الجريمة المنظمة وممولين "للإرهاب".

وتجاهل غونزاليس أوروتيا ثلاثة استدعاءات للمثول أمام القضاء للتحقيق معه بهذه الشبهات، مما دفع بمادورو لوصفه بأنّه "جبان" و"يقود انقلابا من مخبئه".

وغونزاليس أوروتيا، السفير السابق البالغ 75 عاما، يعيش في شبه سرية، ولم يظهر علنا منذ 30 تموز/يوليو.

وأثار إعلان السلطات فوز مادورو (61 عاما) بولاية ثالثة تظاهرات عفوية قمِعت بوحشية. وقتل في التظاهرات 27 شخصا وأصيب 192 بجروح فيما اعتقل 2400 شخص، وفق مصادر رسمية. ويتهم مادورو بانتظام غونزاليس أوروتيا بالمسؤولية عن أعمال العنف تلك.

ومن دون مفاجآت، صادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات، على الفوز المعلن لمادورو، في قرار وصفه الرئيس بأنه "تاريخي ولا جدال فيه" بينما اعتبرته المعارضة "باطلا ولاغيا".

كراكاس تعتبر مصادرة واشنطن طائرة مادورو عمل "قرصنة"

نددت بمصادرة السلطات الأميركية طائرة يستخدمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرة هذا الإجراء "عمل قرصنة".

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إنّ "الولايات المتحدة أقدمت مجددا على ممارسة إجرامية متكررة لا يمكن وصفها إلا بأنّها عمل قرصنة، وذلك عبر مصادرتها بشكل غير قانوني طائرة يستخدمها رئيس الجمهورية".

وأتى البيان الفنزويلي بعيد إعلان الولايات المتحدة أنها صادرت هذه الطائرة في جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا، مشيرة إلى أن شراء الطائرة تم على نحو ينتهك العقوبات الأميركية.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، في بيان "صادرت وزارة العدل طائرة تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار، من خلال شركة وهمية وتم تهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل نيكولاس مادورو وأعوانه".