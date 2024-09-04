عشرات القتلى قتلى ومئات الجرحى في ضربات روسية على أوكرانيا

هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة بولتافا وسط أوكرانيا، أدى الى مقتل 51 شخصا وإصابة 271 آخرين بجروح، وأكد مسؤولون أنها قابلة للارتفاع في ظل مخاوف بأن يكون بعض الضحايا تحت الأنقاض.

جانب من الحرائق التي تسببت بها الضربات الروسية (Getty Images)

قتل شخصان وأصيب أكثر من عشرة بجروح في ضربات روسية استهدفت مدينة لفيف في غرب أوكرانيا خلال فجر اليوم الأربعاء، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي ماكسيم كوزيتسكي.

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ويأتي ذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة بولتافا وسط أوكرانيا، أدى الى مقتل 51 شخصا وإصابة 271 آخرين بجروح.

وقال كوزيتسكي عبر تلغرام إن مباني سكنية تضرّرت بفعل القصف الروسي، مشيرا إلى أن خمسة من الجرحى هم أطفال.

من جهته، أوضح رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي، أن القتيلين هما ممرضة في الخمسين من العمر، ورجل لم تحدد هويته بعد.

وتقع لفيف في غرب أوكرانيا على بعد نحو ألف كيلومتر من خطوط الجبهة، وبقيت الى حد كبير في منأى عن الحرب التي اندلعت مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

لكن البنى التحتية للطاقة في لفيف ومحيطها تعرضت لأضرار جراء ضربات عدة منذ بدء الحرب. كما استهدفت المدينة بضربات دامية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وكان كوزيتسكي أعلن في 26 آب/أغسطس، أن روسيا هاجمت منشآت للطاقة في لفيف، ما تسبّب بانقطاع جزئي للتيار الكهربائي في المدينة ومنطقتها.

على صعيد آخر، أصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح في كريفي ريه وسط أوكرانيا، بسبب ضربات روسية ليل الثلاثاء الأربعاء، وفق ما أفاد الحاكم المحلي سيرغي ليساك عبر تلغرام.

ويأتي ذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة بولتافا وسط أوكرانيا، أدى الى مقتل 51 شخصا وإصابة 271 آخرين بجروح، بحسب حصيلة رسمية أعلنت الثلاثاء، وأكد مسؤولون أنها قابلة للارتفاع في ظل مخاوف بأن يكون بعض الضحايا تحت الأنقاض.